Почему в паре можно и нужно мастурбировать вдвоем

Как бы там ни было, но тема мастурбации часто считается чем-то постыдным. Но мы попытаемся изменить твое отношение к этому. Просто включи в процесс свою возлюбленную.

Общая мастурбация может стать отличным дополнением вашей интимной жизни. Зачем отказываться от возможности внести определенное разнообразие в вашу спальню?

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1. Отличное общение

Общая мастурбация – очень хороший способ показать партнерше, что именно доводит тебя до оргазма. В большинстве своем люди не понимают, что именно нравится их второй половинке. Таким образом, предварительные ласки будут работать отлично.

Попытайтесь не только взаимно мастурбировать, но и делиться своими ощущениями. Это позволит лучше узнать тело друг друга.



Совместная мастурбация позволяет обсуждать предпочтения / Фото Claudia van Zyl

2. Вы чувствуете себя комфортнее

Мастурбируя вместе, ты и твоя партнерша начинаете еще комфортнее и свободнее говорить о сексе. Разговоры о том, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо, помогают преодолеть разрыв в сексе между тобой и твоей второй половинкой. Да и вообще вы чувствуете себя гораздо раскрепощеннее.

Совместная мастурбация позволяет не только лучше узнать свое тело, но и быть более раскрепощенным. Рекомендуем пробовать заниматься ею под какой-нибудь эротический фильм, который вы выберете вдвоем.

3. Удовольствие, когда вы устали

Секс требует немалых физических усилий. Так что если вы не готовы к этому, мастурбация может стать прекрасной альтернативой. Для этого не нужно очень напрягаться. Главное – получать удовольствие и двигаться руками в такт.

Если после тяжелого рабочего дня о сексе даже думать страшно – займитесь общей мастурбацией, например, в душе. Гарантируем, вам понравится!



Совместная мастурбация может заменить секс, когда вы устали / Фото Vidar Nordli-Mathisen

4. Прекрасная прелюдия

Парная мастурбация – отличная прелюдия. Если вы не уверены, хотите ли заниматься сексом здесь и сейчас, то на помощь вам придет мастурбация. Вы либо продолжите им, либо перейдете к следующему этапу – непосредственному сексу.

Пусть мастурбация станет отличной прелюдией к сексу. Если ты изрядно разогреешь свою партнершу, то она вряд ли согласится остановиться на полпути!

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Совместная мастурбация – отличная возможность провести время. Так что мы рекомендуем не отказываться от этого приятного занятия.