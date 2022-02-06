Исследование, опубликованное в журнале Sexuality & Culture, пыталось пролить свет на тайны сексуального характера. Специалисты опросили 195 студентов колледжей об их секретах. Участники заполнили онлайн-опрос из 39 пунктов о количестве и типе сексуальных секретов. В частности, удалось узнать, почему эту информацию скрывают и каким был предыдущий опыт признания.

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Самые распространенные сексуальные секреты

Выяснилось, что более трети участников (36%) заявили, что у них есть хотя бы один сексуальный секрет в нынешних или последних романтических отношениях. Однако более половины (55%) заявили, что в какой-то момент в прошлом раскрывали сексуальную тайну партнеру.

Участники сообщили, что у них есть секреты о самых разных вещах. Однако типы тайн, которые хранили люди, отличаются в зависимости от пола.

Женщины чаще всего скрывали от своих партнеров:

историю сексуальных домогательств;

эмоциональную измену;

интерес к БГСМ;

использование порнографии;

удовольствие от секс-игрушек.



Мужчины чаще всего скрывают просмотр порно / Фото Warren Wong

В то же время мужчины чаще всего скрывали:

использование порнографии;

опыт секса втроем;

эмоциональную измену второй половинке.

Почему сохраняют сексуальные секреты от партнеров

Причины хранения секретов сексуального характера у мужчин и женщин также отличались. В частности , женщины чаще сообщали об этом, потому что чувствовали, что их партнеры не поймут. А вот мужчины делали это, потому что думали, что их партнерша не одобрит поведение.

Другими причинами хранения сексуальных секретов были опасения, что их партнер раскроет секрет другим, чувство стыда и страх, что это положит конец отношениям.



Часто люди боятся, что их секреты раскроют другим / Фото Ben White

Когда секреты раскрываются? Чаще это происходило при обсуждении лицом к лицу. После этого шли разговоры по телефону или с помощью сообщений. Однако некоторые участники сообщили, что их секреты были раскрыты другими (например, друзьями, членами семьи, бывшими), что они "всплывали" в соцсетях или были случайно обнаружены при просмотре вещей партнера.

В основном люди сообщали о положительном опыте раскрытия сексуальных секретов. Причем многие говорили, что партнер почувствовал облегчение. Хотя это бывало реже, некоторые сообщали о неодобрении партнера или о завершении отношений.

Конечно, эти результаты не могут раскрыть цельную картину. Во-первых, в исследовании участвовали только студенты. Во-вторых, выборка была очень малой. Но само наблюдение напомнило нам о том, что откровенность в отношениях – лучшее, что может быть.

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