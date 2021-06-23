Почему волосы на теле мужчины растут на странных иногда местах

Волосы – естественная часть человеческого организма. Но почему его так мало? Почему оно растет только в определенных местах?

Волосы на теле – штука противоречивая. Некоторые стремится иметь его больше, а для этого прибегают к искусственному наращиванию. А другие – наоборот, любят регулярную эпиляцию или бритье. Это, конечно, выбор каждого. Но разве не интересно...

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Почему волосы растут именно так, почему их столько, и почему только в определенных местах

У животных обычно волосов гораздо больше – они даже покрывают все тело. А у человека, хотя он и тоже относится к животным, это не так. Почему? Потому что количество волос формируется в соответствии с потребностями выживания.

Например, у кроликов шерсть мягкая – они стремятся быть тихими и быстрыми.

А у ежей шерсть превратилась в процессе эволюции на иглы – которые также хорошо защищают от хищников.

Человек же объединяет на себе оба типа волос.

Щепотка истории

Трудно определить, когда наш вид начал терять шерсть по всему телу. Но есть в этом научные теории.

Одна из них говорит так: это произошло в древние времена в Африке, когда люди стали активнее – тогда их тело изменилось, чтобы эффективнее охлаждаться.

​Если бы люди были еще в шерсти, они тратили бы гораздо больше времени на потение и регулирование температуры.



Почему волосы растут именно так, почему его столько, и почему только в определенных местах? / Фото unsplash

Другая теория уточняет: маленькие волосы на теле, которые мы до сих пор сохранили, выполняют определенную функцию в организме.

Например, волосы на голове защищают там нежную кожу от солнца. Это тоже вопрос выживания, ведь иначе наш мозг мог бы перегреться.

Брови же очень важны для общения. Они тесно связаны с мышцами лица и демонстрацией чувств.

Ресницы помогают уменьшить влияние воздуха и пыли на глаза. Здесь все логично.

А как насчет волос у сосков, на лобке, под мышками

Люди часто обрезают или бреют их, но на самом деле эти волосы тоже имеют функцию – они помогают регулировать запахи тела, а еще и защищают участки кожи, чувствительные к инфекциям (например тот же лобок).

Осталось выяснить последний момент: для чего нужны маленькие волоски, которые растут по всему телу?

На 100% ученые этого не знают, но предполагают следующее: эти волоски делают нас более чувствительными к прикосновениям, а также помогают восстанавливать поврежденную кожу.

Так что теперь ты знаешь, что каждая часть тела, где есть волосы, имеет значение. А вот что делать с этой информацией (и с волосами) – выбор все еще за тобой!

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