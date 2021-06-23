Чому волосся на тілі чоловіка росте на іноді дивних місцях

Волосся – природна частина людського організму. Але чому його так мало? Чому воно росте тільки у певних місцях?
Волосся на тілі – штука суперечлива. Дехто прагне мати його більше, а задля цього вдається до штучного нарощування. А інші – навпаки, полюбляють регулярну епіляцію чи гоління. Це, звісно, вибір кожного. Але хіба не цікаво...
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Чому волосся росте саме так, чому його стільки, і чому тільки у певних місцях
У тварин зазвичай волосся набагато більше – воно навіть укриває все тіло. А в людини, хоча вона й теж належить до тварин, так не є. Чому так? Бо кількість волосся формується відповідно до потреб виживання.
- Наприклад, у кроликів шерсть м’яка – вони прагнуть бути тихими й швидкими.
- А у їжаків шерсть перетворилася у процесі еволюції на голки – які також добре захищають від хижаків.
Людина ж поєднує на собі обидва типи волосся.
Дрібка історії
Важко визначити, коли наш вид почав втрачати шерсть по всьому тілу. Але є щодо цього наукові теорії.
- Одна з них каже так: це сталося у давні часи в Африці, коли люди стали активнішими – тоді їхнє тіло змінилося, щоб ефективніше охолоджуватися.
Якби люди були досі в шерсті, вони витрачали б значно більше часу на пітніння і регулювання температури.
Чому волосся росте саме так, чому його стільки, і чому тільки у певних місцях? / Фото unsplash
Інша теорія уточнює: маленьке волосся на тілі, яке ми досі зберегли, виконує певну функцію в організмі.
- Наприклад, волосся на голові захищає там ніжну шкіру від сонця. Це теж питання виживання, адже інакше наш мозок міг би перегрітися.
- Брови ж дуже важливі для спілкування. Вони тісно пов'язані з м’язами обличчя і демонстрації почуттів.
- Вії допомагають зменшити вплив повітря та пилу на очі. Тут все логічно.
А як щодо волосся біля сосків, на лобку, під пахвами
- Люди часто обрізають або голять їх, але насправді це волосся теж має функцію – воно допомагає регулювати запахи тіла, а ще й захищає ділянки шкіри, чутливі до інфекцій (як-от той же лобок).
Залишилося з'ясувати останній момент: для чого потрібні маленькі волоски, які ростуть по всьому тілу?
- На 100% вчені цього не знають, але припускають ось що: ці волоски роблять нас чутливішими до дотиків, а також допомагають відновлювати пошкоджену шкіру.
Тож тепер ти знаєш, що кожна частина тіла, де є волосся, має значення. А от що робити з цієї інформацією (і з волоссям) – вибір все ще за тобою!
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