Поведенческий эксперт ФБР Робин Дрик, являвшийся главой поведенческого анализа ФБР, вывел формулу достижения этой цели. Он написал книгу "Дело не во мне: десять лучших техник установления быстрого понимания с кем угодно". В ней он объясняет, что узнал о человеческом поведении, и что мы можем сделать, чтобы другие приняли нас и считали симпатичными.

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Возьми на вооружение совета Робина Дрика. С их помощью ты, конечно, не превратишься в 100-долларовую банкноту. Но у тебя будут гораздо более высокие шансы завязать общение с совершенно разными людьми.

1. Спрашивай мнение других, не осуждая

Дрик говорит, что "стратегия номер один – беспристрастная проверка". Следует слушать мнения другого, не осуждая его. Люди не хотят, чтобы их осуждали из-за соображений, которые у них есть, или из-за действий, которые они делают. Это не значит, что ты должен со всем соглашаться.

Просто валидация требует времени, чтобы понять, какие твои потребности, желания, мечты и стремления.

Речь идет о том, чтобы сохранять беспристрастность, слушать и не осуждать то, что ты слышишь. Старайся понять другого и его позицию. Исследования показывают, что люди испытывают удовольствие, когда говорят о себе и ты можешь использовать это в своих интересах.

2. Контролируй свое эго

Это касается того, чтобы не ставить собственные потребности, мысли и чувства выше других. Не всегда старайся взять под контроль и превращать любую ситуацию в то, что вращается вокруг тебя. Ты должен позволять другим иметь свои моменты и чувствовать себя увиденными, услышанными, признанными. Кроме того, важно, чтобы ты отметил достижения собеседника, а не принимал их как собственные.

Кроме того, неврологи говорят, что когда люди чувствуют, что кто-то противоречит им, это настраивает их мозг на борьбу, а это не идеально для отношений.



Не ставь собственные нужды выше потребностей других / Фото Kenan Buhic

3. Ты должен быть хорошим слушателем

Речь идет не о том, чтобы делать вид, что слушаешь, ожидая перерыва, чтобы поговорить о том, что ты хочешь. Ты должен быть внимательным, действительно понимать, что тебе говорит другой человек, а также давать время сказать и объяснить, что он хочет. Не забывай реагировать на слова собеседника, но без агрессии и враждебности.

Одно исследование показало, что, когда ты просишь человека рассказать тебе больше о теме, это делает тебя более привлекательным. Более того, это даже увеличивает его желание помогать тебе и быть рядом с тобой.

4. Правильные вопросы

Хороший способ проявить интерес – задать вопрос о чьей-то жизни, но важный тип вопроса. Не спрашивай, сколько собеседник зарабатывает, сколько у него автомобилей или как часто ездит в отпуск. Ты должен затронуть более человеческие вопросы: от типа фильмов, которые нравится смотреть, до любимых детских моментов.

5. Помоги расслабиться

Дрик говорит, что не знающие тебя люди чувствуют себя более расслабленными, когда думают, что ты не задержишься надолго. Иначе это может усилить страх и давление, что придется продолжать говорить. Поэтому не забывай сказать, что скоро тебе нужно будет уйти. Просто, убеждает эксперт, никто не хочет чувствовать себя будто в ловушке.

Ты должен делать все возможное, чтобы казаться спокойным и расслабленным. Иначе ты можешь сделать другого человека еще более напряженным, и ему захочется убежать. И также важно, чтобы ты читал знаки, чтобы знать, следует ли тебе приближаться к кому-то.

6. Используй язык тела

Твой язык тела очень важен. Он может как поднять, так и разрушить доверие к тебе. Твое отношение должно быть положительным и расслабленным. А твое тело также должно излучать это, избегая оборонительных или агрессивных поз. Например, не подходи слишком близко, чтобы поговорить с кем-нибудь, кого ты только что встретил.



Язык тела позволяет избежать напряжения во время общения / Фото Anna Vander Stel

А еще наука говорит, что улыбка необходима для создания уверенности и более спокойной атмосферы. Главное, чтобы она была искренней.

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