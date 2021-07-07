Как подарить женщине незабываемый оргазм: 6 важных ключей к успеху

Секс – одно из самых приятных занятий в мире. И, конечно же, все бы хотели, чтобы он всегда сопровождался оргазмом. Ты можешь изучать десятки секс-поз, искать все ее эрогенные зоны, но это не всегда гарантирует достижения пика удовольствия. Поэтому лови несколько советов, которые помогут тебе подарить ей настоящее блаженство.

Женский оргазм обычно длится дольше. Более того: у большинства женщин нет периода восстановления, и поэтому они могут достигать дальнейших оргазмов, если продолжать стимуляцию. А к твоему вниманию 6 вещей, которые помогают женщине достичь оргазм.

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Как подарить незабываемый оргазм партнерше

1. Прелюдия

Многие мужчины ошибочно считают непосредственное проникновение как основное действие. В связи с этим игнорируются действия, которые чаще всего дарят женщинам оргазм. Прелюдия – не самая главная составляющая секса для женщины. Поэтому нужно посвятить достаточно внимания ей, чтобы твоя партнерша получила максимум удовольствия от секса с тобой.



Помни о том, что прелюдии не менее важные / Фото Unsplash

2. Терпение

Некоторые мужчины достаточно эгоистичны в сексе. Они считают, что самое важное – достичь собственного оргазма. Но мы надеемся, что ты не такой. Для тебя важным должно быть не только личное удовлетворение, но и удовольствие партнерши. Поэтому запасись терпением, если ты уже достиг желаемого пика, а ей нужно еще немного времени.

3. Оральный

Согласно исследованию 2017 года, многие женщины сообщили, что их самый яркий оргазм был от орального секса. Правда, некоторым барышням пришлось отказаться от него, ведь им было неудобно отвечать взаимностью. Таким образом, ты просто обязан прокачивать свои умения в оральном сексе. Ты же помнишь, что достичь пика удовольствия можно и без проникновения.



Достичь оргазма можно и без проникновения / Фото Unsplash

4. Знание

Женщины хотят, чтобы мужчины знали, что им нравится, а что – нет. Кроме того, важно знание женского тела. Но ряд исследований свидетельствуют о том, что многие мужчины понятия не имеют, где находится клитор. Поэтому, подозреваем, пора усилить свое половое воспитание.

5. Бескорыстие

Секс – занятие, которое должно приносить удовольствие вам обоим. Поэтому не нужно "делать услугу", чтобы твоя партнерша была виновной. Будь самоотверженным, и это положительно повлияет на вашу интимную жизнь. Ведь твоё желание выложиться на все 100% будет вдохновлять и ее делать то же самое.



Удовольствие во время секса должны получать вы вдвоем / Фото Unsplash

6. Общение

Нет сомнений в том, что общение необходимо для отличного секса. И ты не поверишь, но оно влияет и на оргазм. Говорить о том, чего ты хочешь в постели, и слушать, чего хочет твой партнер – ключ к достижению пика удовольствия.

Воспользуйся этими советами, чтобы не только получать удовольствие во время секса, но и дарить его. Ведь нет ничего лучше, чем возлюбленная, которой хорошо с тобой не только по жизни, но и в постели.

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