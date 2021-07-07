Як подарувати жінці незабутній оргазм: 6 важливих ключів до успіху

Секс – одне з найприємніших занять у світі. І, звичайно ж, усі б хотіли, щоб він завжди супроводжувався оргазмом. Ти можеш вивчати десятки секс-поз, шукати усі її ерогенні зони, але це не завжди гарантує досягнення піку задоволення. Тож лови кілька порад, які допоможуть тобі подарувати їй справжнє блаженство.

Жіночий оргазм зазвичай триває довше. Ба більше: у більшості жінок немає періоду відновлення, і тому вони можуть досягати подальших оргазмів, якщо продовжувати стимуляцію. А до твоєї уваги 6 речей, які допомагають жінці досягнути оргазм.

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Як подарувати незабутній оргазм партнерці

1. Прелюдія

Багато чоловіків помилково вважають безпосереднє проникнення за основну дію. У зв'язку з цим ігноруються дії, які найчастіше дарують жінкам оргазм. Прелюдія – чи не найголовніша складова сексу для жінки. Тож потрібно присвятити достатньо уваги їй, щоб твоя партнерка отримала максимум задоволення від сексу з тобою.



Пам'ятай про те, що прелюдії не менш важливі / Фото Unsplash

2. Терпіння

Деякі чоловіки достатньо егоїстичні в сексі. Вони вважають, що найважливіше – досягнути власного оргазму. Але ми надіємося, що ти не такий. Для тебе важливим має бути не лише особисте задоволення, а й задоволення партнерки. Тож запасися терпінням, якщо ти уже досягнув бажаного піку, а їй потрібно ще трохи часу.

3. Оральний

Згідно з дослідженням 2017 року, багато жінок повідомило, що їхній найяскравіший оргазм був від орального сексу. Щоправда, деяким панянкам довелося відмовитися від нього, адже їм було незручно відповідати взаємністю. Таким чином, ти просто зобов'язаний прокачувати свої вміння в оральному сексі. Ти ж пам'ятаєш, що досягнути піку задоволення можна і без проникнення.



Досягнути оргазму можна і без проникнення / Фото Unsplash

4. Знання

Жінки хочуть, щоб чоловіки знали, що їм подобається, а що – ні. Крім того, важливе знання жіночого тіла. Але низка досліджень свідчать про те, що багато чоловіків поняття не мають, де розташований клітор. Тож, підозрюємо, пора підсилити своє статеве виховання.

5. Безкорисливість

Секс – заняття, яке повинне приносити задоволення вам обом. Тож не потрібно "робити послугу", щоб твоя партнерка була винною. Будь самовідданим, і це позитивно вплине на ваше інтимне життя. Адже твоє бажання викластися на всі 100% надихатиме і її робити те ж саме.



Задоволення під час сексу повинні отримувати ви удвох / Фото Unsplash

6. Спілкування

Немає сумнівів у тому, що спілкування необхідне для відмінного сексу. І ти не повіриш, але воно має вплив і на оргазм. Говорити про те, чого ти хочеш в ліжку, і слухати, чого хоче твій партнер – ключ до досягнення піку задоволення.

Скористайся цими порадами, щоб не лише отримувати задоволення під час сексу, а й дарувати його. Адже немає нічого кращого, ніж кохана, котрій добре з тобою не лише по житті, а й у ліжку.

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