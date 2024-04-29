Стоит робопес-огнемет Термонатор (Thermonator) чуть менее 10 тысяч долларов и является законным во всех штатах, кроме одного. И, следует сказать, название его вполне оправдано.

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Робопес-огнемет Термонатор уже продается свободно в США

Компания Throwflame базируется в Огайо и специализируется на огнеметах и аксессуарах к ним. На прошлой неделе, 23 апреля, она дебютировала со своим Термонатором, который уже продается за 9420 долларов и является легальным во всех штатах, кроме Мэриленда.

На видеозаписях работы Термонатора видно, что он похож на четырехногого робота-пылесоса, только вот с лазерной пушкой на спине.

Этот робопес выполняет разные трюки и стреляет пламенем: смотри видео Throwflame

Throwflame позиционирует Термонатора как "первого в истории робота-пса с огнеметом".

Он, мол, "готов ко всему", учитывая предотвращение лесных пожаров, помощь сельскому хозяйству и охрану окружающей среды.

учитывая предотвращение лесных пожаров, помощь сельскому хозяйству и охрану окружающей среды. Его радиус контроля – около 10 метров, им можно дистанционно управлять через приложение, и он оснащен системой избегания препятствий.

Как выглядит Термонатор / Фото Throwflame

Цифровая собака также доступна для "развлечений и спецэффектов" на любой вечеринке, где нет детей и алкоголя.

Потребители в сети пока в восторге от невероятной "игрушки". "Мне нравится, как он радостно прыгает сквозь пламя. Хороший мальчик!" – пишет пользователь X @PCPeter5. "Идеальный компаньон для меня! Да!" – добавляет @DEX_exile.

от невероятной "игрушки". "Мне нравится, как он радостно прыгает сквозь пламя. Хороший мальчик!" – пишет пользователь X @PCPeter5. "Идеальный компаньон для меня! Да!" – добавляет @DEX_exile. Но не все удовлетворены дебютом Thermonator. "Вы же понимаете, что антиутопическая научная фантастика не должна вдохновлять?" – заметил @GuanoLad, а @NeedBirds поинтересовался: "Эй, какой главный месседж фильма "Терминатор"? Вы, ребята, смотрели все это?"

Интересность. Издание High Times, что занимается продвижением легализации каннабиса, опубликовало такой твит: "Огненная собака легальна в большем количестве штатов, чем трава".

Огнемет ARC, установленный на робопсе, к слову, также разработка компании Throwflame. И сам по себе стоит, в зависимости от комплектации, от 700 до 900 долларов.