Подумала, что это дочь Мадонны: Надя Дорофеева топлес взбудоражила сеть

Давненько мы не заглядывали к Наде Дорофеевой в инстаграм, а зря. Певица не устает радовать своих поклонников горячими фотографиями. Не стал исключением ее последний пост. Именно им мы рекомендуем насладиться!

Надя Дорофеева выложила серию фото, которые не на шутку взбудоражили пользователей сети. Стильные кадры певица сделала для журнала Vogue. И не удивительно, что первой ее подписчики могли увидеть фотографию, на которой звезда позирует топлес. Именно на ней ми заострим наше внимание.

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Певица на фото позирует в штанах, а ее обнаженную грудь прикрывает волосы. Все как мы любим. Поклонники Нади Дорофеевой тоже в восторге от кадра, поэтому они буквально засыпали ее лайками и комментариями:

"Мне сначала показалось, что это Лурдес, дочь Мадонны. Вы прекрасна";

"Ты очень красивая";

"Я в восторге от твоей красоты";

"Твоя эстетика влюбляет";

"Шикарная и самая лучшая красавица в сети";

"Какая же ты крутая";

"Я бы с радостью забыл о Наде, чтобы узнать о ней еще раз";

"Невероятно идеальна".



Надя Дорофеева снялась топлес для глянца / Фото с инстаграма Дорофеевой

А еще смотри видео из-за кулис съемочного процесса. Тебе понравится, гарантируем:

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Надя Дорофеева вызывает неподдельный восторг. А ее постоянные эксперименты со стилем вдохновляют. Тебя же мы призываем подписаться на певицу, если ты до сих пор этого не сделал. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от нее?