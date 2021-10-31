Подумала, що це донька Мадонни: Надя Дорофєєва топлес розбурхала мережу

Давненько ми не заглядали до Наді Дорофєєвої в інстаграм, а дарма. Співачка не втомлюється тішити своїх прихильників гарячими фотографіями. Не став винятком її останній пост. Саме ним ми рекомендуємо насолодитися тобі!

Надя Дорофєєва виклала серію фото, які не на жарт розбурхали користувачів мережі. Стильні кадри співачка зробила для журналу Vogue. І не дивно, що першою її підписники могли побачити світлину, на якій зірка позує топлес. Саме на ній ми загостримо нашу увагу.

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Співачка на фото позує у штанах, а її оголені груди прикриває волосся. Усе як ми любимо. Прихильники Наді Дорофєєвої теж у захваті від кадру, тож вони буквально засипали її лайками та коментарями:

"Мені спочатку здалося, що це Лурдес, донька Мадонни. Ви прекрасна";

"Ти надзвичайно красива";

"Я у захваті від твоєї вроди";

"Твоя естетика закохує";

"Шикарна та найкраща красуня у мережі";

"Яка ж ти крута";

"Я б з радістю забув про Надю, щоб дізнатися про неї ще раз";

"Неймовірно ідеальна".



Надя Дорофєєва знялася топлес для глянцю / Фото з інстаграму Дорофєєвої

А ще дивися відео з-за лаштунків знімального процесу. Тобі сподобається, гарантуємо:

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Надя Дорофєєва викликає непідробний захват. А її постійні експерименти зі стилем надихають. Тебе ж ми закликаємо підписатися на співачку, якщо ти досі цього не зробив. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?