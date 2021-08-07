Как получить максимальный результат от тренировки: секрет олимпийских спортсменов

Олимпийские игры 2020 плавно подходят к своему завершению. И все мы имели возможность увидеть настоящих сверхлюдей, которые бьют рекорды и показывают, что нет предела совершенству. И, конечно же, у каждого из спортсменов есть свои хитрости, которые он использует, чтобы достигать максимального результата.

Олимпийцы не тренируются, как все мы. Они не соглашаются на 7-минутную программу и не пропускают восстановления. Они всегда ищут новые советы и способы тренироваться, чтобы становиться лучшими с каждым днем.

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Хитрость японского спортсмена, которая помогает олимпийцам

Пловец Майкл Эндрю, как уже стало известно, носит жгуты, которые создают напряжение во время тренировок в бассейне. Это часть практики, которую впервые применил штангист Йошиаки Сато еще в 1996 году.



С помощью этого метода можно улучшить результаты с меньшей нагрузкой / Фото Unsplash

Она заключается в ограничении притока крови к определенным мышцам на короткие периоды времени. Это позволяет лучше использовать тренировки и эффективнее восстанавливаться. Говорят, что Сато работал над этой техникой большую часть своей жизни. Это и привело к тому, что он стал настоящей легендой в мире фитнеса.

Недавно спортивный врач Джим Стрей-Гандерсон проверил ограничения кровотока. Он отметил, что этот метод действительно работает. По его мнению, он значительно эффективнее и позволяет получить максимальный результат за более короткий промежуток времени.

Ты можешь получить преимущества плавания на 10 000 метров, проплыв около 1000 метров,

– отметил он.

И он не единственный: тренер по плаванию Крис Морган рекомендует эту технику тренировки своим спортсменам. А Майкл Эндрю даже сказал, что его время в бассейне улучшается, когда он использует ее.

Конечно, не все согласны с тем, что этот метод работает. Но многие тренеры и спортсмены рекомендуют ее, чтобы получить максимум от тренировки, но также и облегчения тренировки.



Тренеры говорят, что эта техника положительно влияет на показатели / Фото Unsplash

В статье 2000 года, опубликованной в Журнале прикладной психологии, написанной группой японских исследователей в сотрудничестве с Сато, утверждается: ограничение кровотока ускоряет процессы. Поэтому ты смело можешь снизить тренировочную нагрузку без ущерба для результатов, используя эту технику.

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