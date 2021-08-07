Як отримати максимальний результат від тренування: секрет олімпійських спортсменів

Олімпійські ігри 2020 плавно підходять до свого завершення. І усі ми мали можливість побачити справжніх надлюдей, котрі б'ють рекорди та показують, що немає межі досконалості. І, звичайно ж, у кожного зі спортсменів є власні хитрощі, які він використовує, щоб досягати максимального результату.

Олімпійці не тренуються, як усі ми. Вони не погоджуються на 7-хвилинну програму та не пропускають відновлення. Вони завжди шукають нові поради та способи тренуватися, щоб ставати кращим з кожним днем.

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Хитрість японського спортсмена, яка допомагає олімпійцям

Плавець Майкл Ендрю, як уже стало відомо, носить джгути, які створюють напругу під час тренувань у басейні. Це частина практики, яку вперше застосував штангіст Йошіакі Сато ще у 1996 році.



За допомогою цього методу можна покращити результати з меншим навантаженням / Фото Unsplash

Вона полягає в обмеженні припливу крові до певних м'язів на короткі періоди часу. Це дозволяє краще використовувати тренування й ефективніше відновлюватися. Кажуть, що Сато працював над цією технікою більшу частину свого життя. Це й призвело до того, що він став справжньою легендою у світі фітнесу.

Нещодавно спортивний лікар Джим Стрей-Гандерсон перевірив обмеження кровотоку. Він зауважив, що цей метод дійсно працює. На його думку, він значно ефективніший і дозволяє отримати максимальний результат за значно коротший проміжок часу.

Ти можеш отримати переваги плавання на 10 тисяч метрів, пропливши приблизно 1000 метрів,

– зауважив він.

І він не єдиний: тренер з плавання Кріс Морган рекомендує цю техніку тренування своїм спортсменам. А Майкл Ендрю навіть сказав, що його час у басейні покращується, коли він використовує її.

Звичайно, не всі згодні з тим, що цей метод працює. Але багато тренерів і спортсменів рекомендують його, щоб отримати максимум від тренування, але також і полегшення тренування.



Тренери кажуть, що ця техніка позитивно впливає на показники / Фото Unsplash

У статті 2000 року, опублікованій у Журналі прикладної психології, написаної групою японських дослідників у співпраці з Сато, стверджується: обмеження кровотоку прискорює процеси. Тож ти сміливо можеш знизити тренувальне навантаження без шкоди для результатів, використовуючи цю техніку.

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