Просыпание в 5 утра: действительно ли тренд из сети делает тебя более продуктивным

Быть продуктивнее – это цель, которую мы все ставим перед собой в то или иное время, чтобы быть более эффективными на работе или просто иметь больше времени на выполнение дел в течение дня.

Среди различных советов, которые мы получаем в социальных сетях для повышения производительности, есть один, который в тиктоке гуляет уже много лет: присоединиться к так называемому "Клубу 5 утра". Тенденция, которая, хоть и звучит странно, просто заключается в том, чтобы просыпаться в 5 утра.

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Да, именно так, как ты читаешь: есть люди, которые решают ежедневно вставать до рассвета, потому что они этого хотят, а не потому, что этого требует их работа или любая другая потребность. На самом деле мы всегда слышим, как самые успешные люди или самые известные мультимиллионеры просыпаются с самого утра, чтобы заняться разными делами, такими как спорт, медитация, прогулка или просто пораньше прийти на работу.

Есть люди, которые просыпаются еще раньше, например, Тим Кук, который сказал, что просыпается в 3:45 утра, или Билл Гейтс, который сказал, что просыпается между 4:30 и 5. Но действительно ли это эффективно, и делает ли нас более продуктивными, когда мы просыпаемся в 5:00, чем в 7:00 или 8:00? Правда заключается в том, что, как и во всем, у этого режима есть свои преимущества и недостатки, и мы должны знать их все, чтобы понять, сможем ли мы внедрить эту привычку в нашу жизнь.

Преимущества подъема в 5 утра

На первый взгляд, их может не быть, но правда в том, что есть определенные преимущества, которые можно получить, вставая так рано. Во-первых, это время суток, когда мы, скорее всего, сможем провести время наедине, или воспользоваться этим и просто побыть в тишине, или помедитировать. Это позволяет нам уделить время себе и начать утро в спокойной обстановке, прежде чем стресс рабочего дня погрузится в себя.

Кроме того, мы также будем иметь больше энергии, когда придем в офис, потому что мы не будем уставшими, а будем бодрыми и готовыми взяться за любую задачу. Кстати, говорят, что Джефф Безос всегда организовывает свои встречи в 10 утра, потому что таким образом уже пройдет 5 часов, как он проснулся, и все его органы чувств будут активными.



У тебя будет больше времени, чтобы привести себя в чувство перед работой / Фото freepik

Но мы должны думать не только о работе. Ранний подъем также дает нам возможность избавиться от определенных задач, которые заставляют нас чувствовать себя ленивыми после работы, например, выполнение упражнений, стирка или приготовление ужина заранее.

Недостатки подъема в 5 утра

Конечно, не все так радужно, и ранний подъем также имеет негативные аспекты, которые мы не можем игнорировать. Например, если мы хотим просыпаться в 5 утра и быть более продуктивными, нам нужно ложиться спать намного раньше, чем обычно. Чтобы выспаться, нам придется ложиться спать между 21 и 22 часами. Что в Украине, учитывая наши нынешние реалии, сложная задача.

Нам будет казаться, что мы что-то теряем, потому что нам придется отказаться от определенных планов, а также быстрее выполнять рутинные дела после работы. Более того, приняв такой график сна, мы, вероятно, будем просыпаться раньше на выходных, независимо от того, насколько сильно мы хотим выспаться в постели. Учитывая, что в субботу и воскресенье мы, скорее всего, будем ложиться спать позже, мы не сможем достаточно отдохнуть.

В любом случае, подъем в 5 часов – это не та смена, которую мы можем сделать со дня на день, и нам понадобится период адаптации, потому что, кроме того, нам придется учитывать наш хронотип сна, чтобы выяснить, действительно ли мы будем более продуктивными, если встанем раньше.



Но не всем удается просыпаться утром без страданий / Фото freepik

Ничего с нами не произойдет, если мы попробуем. Мы просто должны быть реалистами и просыпаться на полчаса раньше каждый день, например. Постепенно меняя привычку, будет намного легче, и мы не будем чувствовать себя такими уставшими.

Как бы нас не убеждали в обратном, нашу продуктивность мы можем измерить только сами, и она очень личная. Если мы относимся к тем людям, которые из-за своего темпа жизни не активны по утрам, то, скорее всего, подъем в 5 часов только потеряет время и сделает нас злыми и недобрыми.

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Если же мы наслаждаемся тишиной и покоем в эти часы, то можем взять эту привычку себе на вооружение. В конце концов, все зависит от нас и наших предпочтений.

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