Проще говоря, дефицит калорий означает потребление меньшего количества калорий, чем твое тело сжигает в течение дня, добавляя калории, которые ты сжигаешь во время физических упражнений и других видов активности, или когда ты просто сидишь и тренируешься. При этом потеря веса происходит потому, что твое тело начинает использовать свои запасы для создания энергии.

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Многие люди начинают думать, что они уже испытывают дефицит калорий, но не могут похудеть, и это заставляет их разочаровываться или даже пренебрегать своим питанием, поскольку они думают, что это не имеет значения. Зато настоящая проблема заключается в том, что дефицита калорий у них, возможно, не было с самого начала.

Почему мы не чувствуем дефицита калорий?

Твой рацион не изменился

Первый способ определить, испытываешь ли ты дефицит калорий, – это проанализировать свой рацион, то есть есть немного меньше, чем обычно.

Если твой рацион не изменился, если количество продуктов не изменилось, или если ты ешь калорийные продукты, даже если они здоровые, скорее всего, ты не испытываешь дефицита калорий и тебе нужно внести коррективы в свой рацион.



Важно пересмотреть свой рацион / Фото freepik

Ты не худеешь

Диета играет большую роль в формировании веса, даже большую, чем физические упражнения. Поэтому, когда ты ешь неправильную пищу, значительно труднее достичь своих целей. Например, если тебе не удается нарастить мышечную массу, это может быть признаком того, что ты ешь слишком мало. Зато набор веса или неспособность похудеть – показатель того, что ты не чувствуешь дефицита или, возможно, переедаешь или питаешься несбалансированно.

Ты не выполняешь физические упражнения

Дефицит калорий лучше всего преодолевается с помощью физических упражнений, поскольку именно они помогают сжигать потребленные калории. Когда ты начинаешь не заниматься спортом, когда ты делаешь слишком мало или когда ты делаешь это неправильно, это также может способствовать тому, что твои усилия по достижению дефицита калорий не приносят результата.

Вот почему тебе нужно учитывать, сколько калорий ты сжигаешь во время выполнения того или иного вида упражнений.

Как достичь дефицита калорий?

Не мори себя голодом

Хорошим эмпирическим правилом для здорового похудения является дефицит около 500 калорий в день. Это поможет тебе терять около полукилограмма в неделю,

– объясняет WebMd.



Питайся сбалансировано и не мори себя голодом / Фото freepik

Когда дефицит калорий слишком большой, он может стать опасным – это может повлиять на твою энергию, работоспособность и здоровье, а также негативно сказаться на метаболизме и помешать достижению результатов.

Учитывай свою физическую активность

Твое тело сжигает калории, чтобы выполнять все свои обычные функции. Но этого недостаточно, когда ты хочешь похудеть. Поэтому тебе также нужно обратить внимание на тип и количество физических упражнений, которые ты выполняешь.

Таким образом, тебе не придется слишком снижать калорийность рациона, чтобы увидеть результаты, поскольку ты будешь сжигать больше калорий благодаря активности. Все, что тебе нужно сделать, это найти идеальный баланс между тем, что ты ешь, и тем, как ты сжигаешь эти калории.

Ищи качественные калории

Важно знать, что не все калории одинаковы. Те, что поступают, например, из сладких напитков, полуфабрикатов, сладостей и нездоровой пищи, не очень полезны для тебя и не помогут тебе снизить процент жира, набрать мышечную массу или почувствовать себя более энергичным.

Пойми, что существуют лучшие источники калорий и продукты, которые ты добавляешь в свой рацион, влияют не только на твой вес, но и на твое психическое здоровье, настроение, энергию, работу мозга и качество жизни.



Важно искать качественные источники калорий / Фото benzoix

Следи за своим прогрессом

Важно также отслеживать свой прогресс, фотографировать, записывать свои замеры или даже обращать внимание на то, как сидит одежда, поскольку это может свидетельствовать о том, что ты получаешь желаемые результаты, а также мотивировать и помогать тебе оставаться последовательным.

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Воспользуйся этими советами, чтобы достигать дефицита калорий и избавляться от лишнего веса. Помни, что в этом процессе важна последовательность, а также отсутствие спешки. Все придет, но со временем.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.