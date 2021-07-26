Как пользоваться смартфоном в транспорте без вреда для здоровья

О дурном влиянии длительного пользования смартфоном на зрение, позвоночник и общее состояние здоровья сказано очень много. А сейчас еще и добавилась опасность инфицирования коронавирусом.

Поэтому советы, как минимизировать риски от использования гаджетами, актуальны как никогда. Несколько важнейших приведем и на Men 24 – тех, которые касаются транспорта.

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Пожалей позвоночник

Дело в том, что ты можешь получить на три десятка килограммов большую нагрузку на позвоночник, если будешь сутулиться.

Поэтому когда едешь где-то в маршрутке или метро, ​​и при этом забавляешься играми – держи смартфон на уровне груди или чуть выше. Таким образом ты разгружаешь скелет.

Береги пальцы

А для этого – нагружай их все. Да, именно так: когда набираешь текст на смартфоне или листаешь фото, ленту новостей в соцсетях – используй больше пальцев (лучше таки все).

Так получишь больше шансов избежать неприятного диагноза, распространенного в современном мире – хронического растяжения сухожилий травматического типа.



Если не можешь без смартфона, позаботься хотя о позвоночнике и глазах / Фото unsplash

Помилуй глаза

Отлипнуть от экрана иногда труднее, чем от суперклея. Что ж, тогда хоть уменьшай яркость, увеличивай шрифт и держи экран где-то на расстоянии в 40 сантиметров от глаз.

О, и никогда читай во время ходьбы – от тряски и постоянных попыток сфокусироваться на мелких буквах у тебя как минимум будет болеть голова.

Дезинфицируй смартфон

Исследования микробиологов показали, что на телефонах удобно располагаются в среднем в десять раз больше бактерий, чем на унитазе.

Даже с учетом этого (не вспоминая даже о COVID-19) – мой руки чаще, а также протирай смартфон хотя бы антибактериальной салфеткой.

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