Помоги бабушке: Крис Хемсворт показал свою любимую тренировку с дровами

Крис Хемсворт продолжает делиться своими тренировками в инстаграме. На этот раз он решил показать, как рубка дров может помочь тебе в работе над собственным телом.

В недавнем видео тренер Хемсворта Люк Зокки призывает актера использовать силу "с пользой", нарубив немного дров.

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Если сначала у вас не получится, попробуйте снова и снова

– написал Хемсворт в подписи к видео.

На нем видно, как он делает удар за ударом по тому же деревянному блоку, прежде чем, наконец, разрубить его пополам.

Рубка дров – отличная тренировка

Это, безусловно, один из способов звезды "Тора" продемонстрировать силу, которую он наращивает в тренажерном зале. Но, как оказалось, это тоже достаточно хорошая тренировка с вращением. Она работает на пресс и косые мышцы, а также напоминает телу, что предназначенное для того, чтобы скручиваться и вращаться в разных направлениях.

"Я люблю рубить дрова. Это не просто отличная тренировка, которая оттачивает мою вращательную силу, это также медитативное задание, которое позволяет мне отслеживать свой прогресс в режиме реального времени: когда куча пней аккуратно сложены кучей дров. В любое время вы можете смешать свою тренировку с вашими ежедневными задачами, я называю это победой", – отмечает фитнес-редактор Men's Health Бретт Уильямс.

Смотри на видео, как Крис Хемсворт рубит деревянный брус:

Этот вид деятельности лесорубов не только является интересным способом разнообразить твои занятия фитнесом, но и сам по себе развивающийся вид спорта. Например, спортсмен-лесоруб Мэтт Когар демонстрирует в нем свое физическое мастерство, участвуя в серии STIHL Timbersports.

Вы должны иметь немного этой природной силы. Я использую программу тренировок, чтобы накачать себя и стать более спортивным... То, что вы делаете в сочетании с вашими обычными тренировками, имеет значение. Это 50% тренировок со всеми дисциплинами и 50% работы в тренажерном зале,

– сказал Когар.

Некоторые упражнения, используемые Когаром, чтобы дополнить свою естественную силу и рост в рубке, включают:

приседания для наращивания силы нижней части тела;

планку для упрочнения корпуса;

вращение троса, чтобы помочь себе во время замаха с топором.

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Если ты не лесоруб, но все же хочешь продемонстрировать свою силу и почувствовать себя мачо, ты можешь попробовать выполнять упражнение с кувалдой и шиной. Но мы бы рекомендовали просто приехать к бабушке в деревню и помочь ей. Ты и дрова нарубишь, и чистым воздухом подышишь, и над своим телом поработаешь. Гарантируем, тебе понравится!

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