Известность актера буквально заставляет его постоянно работать над собой. Поэтому он вместе с персональным тренером Люком Зоччи занимаются чуть ли не каждый день. На этот раз Крис Хемсворт поделился крутой тренировкой с собственным весом. Ее мы советуем попробовать и для тебя.

Стоит внимания Лучшие крепкие напитки 2021 года в мире: Nemiroff в списке

На видео, которое Крис Хемсворт выложил в инстаграме, можно увидеть, как он вместе с Люком Зоччи тренируются вдвоем. Персональный тренер, что и логично, инструктирует актера, чтобы он выполнял каждое движение правильно и получал желаемый результат.

Тренировка с собственным весом Криса Хемсворта

Начнём с того, чтобы перед любой тренировкой тебе нужно сделать разминку. Это позволит избежать травматизма, а также поможет добиться желаемых результатов.

Альпинисты

Приседания

Планка с постукиванием по плечу

Обратные выпады

Приседания на велосипеде

Каждое упражнение нужно выполнять в течение 40 секунд, а также отдыхать 20, прежде чем ты перейдешь к следующему. Затем пройдись по схеме вторично. Во втором раунде будет сложнее, но в общем-то на все ты расходуешь всего 10 минут!

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:

Конечно, это не все, что делает Крис Хемсворт, чтобы работать над собственным телом. Люк Зоччи помогает ему также с формированием плана остальных тренировок, а также составляет диету для актера. Более того, он является частью команды Centr, приложения для здоровья и хорошего самочувствия Хемсворта. В нем можно найти и интересные тренировки, и планы питания, и медитации с гидом, предназначенные для оптимизации прогресса и восстановления в твоих целях в фитнесе.

Тебе понравится Тренер бросил себе вызов, на который его вдохновили гладиаторы

Возьми на вооружение эту крутую тренировку с собственным весом. Во-первых, ее исполнение не требует от тебя много времени. Во-вторых, у тебя будет возможность работать над собственным телом. В-третьих, ты будешь ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего.