Как понять, насколько хорошо ты тренируешься: 6 шагов для самопроверки

Если ты тренируешься не только с собственным весом, нужно четко понимать, насколько эффективно ты это делаешь. К счастью, есть несколько шагов, позволяющих устроить самопроверку. С их помощью можно будет определить, правильно ли ты все делаешь.

Эксперты Reddit Fitness создали инструкцию из 6 шагов, которые позволят узнать, хорошую ли тренировку ты выполняешь. Учти эти моменты, чтобы внести определенные коррективы, которые позволят достичь лучших результатов.

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1. Думаешь в процессе

Хорошая тренировка и упражнения в целом требуют плана развития со временем. То есть ты должен подумать о том, как ты собираешься наращивать вес или количество повторений. Это никогда не должно быть одно и то же упражнение с одинаковым весом и количеством повторений. Таким образом, ты выйдешь на плато и не увидишь никаких результатов.



Тебе нужно сразу же строить план на дальнейшие тренировки / Фото Sam Moqadam

2. Не думаешь только о группах мышц

Эффективная процедура должна перечислять выполняемые конкретные упражнения. И здесь говорится не об учете частей тела или групп мышц. Иными словами, забудь о "дне бицепса". Лучше запланировать несколько упражнений, и хотя важно найти баланс, план упражнений снимает большую нагрузку с тебя.

3. Соблюдаешь баланс

Несколько продолжая предыдущий пункт, важно соблюдать баланс с точки зрения выбора упражнений и объема с учетом групп мышц, с которыми ты работаешь. Ты должен равномерно прокачивать все свое тело, а не только пресс или бицепсы.

4. Устанавливаешь подходы и повторения

Хотя большинство так и делает, некоторые люди выполняют лишь несколько повторений одного упражнения, прежде чем переходить к следующему. Важно установить количество повторений и подходов, которые ты будешь выполнять для каждого упражнения, и использовать эту базу как ту, какую ты будешь осуществлять, чтобы повысить интенсивность упражнений.



Количество повторений и подходов должно расти / Фото Anastase Maragos

5. Избегаешь упражнений, не дающих тебе равновесия

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале спортивной физиологии и продуктивности, движения, заставляющие тебя терять стабильность и равновесие, снижают безопасность и вес, который ты можешь использовать на тренировке. Так что их сложно назвать полезными для тебя. Зато лучше придерживаться классики и упражнений, которые доказали свою эффективность, а также избегать всего, что может навредить твоему телу.

6. У тебя есть план по улучшению

Допустим, ты собираешься делать жим лежа, но не можешь поднимать тяжести. Хотя похудение и повторение упражнений могут быть хорошим вариантом, мы должны думать о том, как улучшить результаты. Для этого нужно добавлять подходы или повторения с меньшим весом, чтобы набрать силу и сопротивление, а затем попытаться поднять больший вес.

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Не считая того, как дополнение, ты обязан учесть последовательность распорядка. Если ты попытаешься соблюдать еженедельный режим тренировок, ты не увидишь существенного прогресса. Необходимо проводить по крайней мере 4 дня в неделю в спортзале, чтобы у тебя было достаточно времени для восстановления без полного снижения физической активности.