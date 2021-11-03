Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Для их выполнения тебе не нужен инвентарь. Только хорошее настроение, удобная одежда и обувь, а также желание работать над собой.

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"Вот пикантная тренировка для твоих груди / плечей / трицепсов / кора. Внимание: все время держи бедра перпендикулярно земле, чтобы мышцы кора оставались в действии", – рекомендует тренер.

Мы же напоминаем, что очень важно разогреться перед тренировкой. Это не только позволит минимизировать риск травматизма, но и положительно повлияет на результаты.

Как накачать верхнюю часть тела – взрывная тренировка

Отжимание с подъемом

Отжимание на наклонной скамье с прикосновениями к плечу

Обратные отжимания на наклонной скамье (лицом вниз)

Не забывай отдыхать между упражнениями хотя бы 30 секунд. Упражнения рекомендуем выполнять в 3 – 4 подходах по 10 – 12 повторений.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

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Эти упражнения можно выполнять отдельно, как суперсет, а также прибавить к своему привычному распорядку тренировок. Во втором сценарии это позволит разнообразить рутину построения тела своей мечты.

Текст публикации Ника Уолкера

Прокачиваем верхнюю часть тела!

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Вот пикантная тренировка для твоих груди / плечей / трицепсов / кора. Внимание: все время держи бедра перпендикулярно земле, чтобы мышцы кора оставались в действии.

Отжимания с подъемом

Отжимания на наклонной скамье с прикосновениями к плечам

Обратные отжимания на наклонной скамье