Твой организм может знать кое-что еще до того, как ты полностью осознаешь, что в симптомах стресса виновата твоя работа. Организм будет посылать тебе красные сигналы – о том, что с тобой не все в порядке. И вот какие.

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Ты не можешь заснуть

Первый сигнал – это бессонные ночи.

Люди сообщают, что не могут заснуть, потому что их мысли не дают им покоя. Они просыпаются посреди ночи, думая о списке дел,

– говорит клинический психолог Моник Рейнольдс.

Несколько беспокойных ночей – это не страшно, но если это становится закономерностью, то может быть признаком того, что стресс на работе стал токсичным.

Ты чувствуешь боль в голове

По данным Американской психологической ассоциации, когда ты воспринимаешь рабочее место как опасную зону, это заставляет твои мышцы быть напряженными. Хроническое напряжение в шее, плечах и голове может вызывать мигрени и боли в голове.

Болят мышцы в целом

Когда твоя работа токсична, мозг чувствует угрозу и наполняет организм адреналином и другими гормонами стресса.

Наша нервная система на токсичных работах постоянно находится на грани. Мы постоянно в ожидании, готовы отреагировать на неприятное поведение босса или коллеги,

– говорит Рейнольдс

Если ты постоянно выполняешь свою работу, сгорбив плечи и сжав челюсть, это может быть признаком того, что эта работа влияет на твое здоровье.

Твое психическое здоровье ухудшается

Усиленный стресс может обострить проблемы с психическим здоровьем. Простое беспокойство может обостриться и пересечь клинический порог.

Многие факторы могут влиять на твое состояние на работе, и есть особые, на которые следует обратить внимание / Фото master1305@freepik

Кевин Келлоуэй, завкафедрой психологии профессионального здоровья в Университете Святой Марии в Канаде, говорит, что несправедливое отношение на работе может вызвать у нас чрезмерный стресс.

Несправедливость является особенно токсичным стрессором, потому что она затрагивает саму суть того, кем мы являемся,

– говорит он.

Ты чаще болеешь

Если ты постоянно простужаешься, подумай, как ты относишься к своей работе. Большое количество исследований показывает, что хронический стресс может подорвать иммунную систему, делая тебя более уязвимым к болезням.

Ты теряешь интерес к сексу

Когда ты приносишь работу домой, отношения могут пострадать. Американская психологическая ассоциация отмечает, что это может снизить сексуальное влечение. У мужчин хронический стресс может привести к снижению выработки тестостерона, а следовательно – снижение либидо. Плюс фактор времени – люди часто жалуются психологам, что им не хватает времени на секс.

Ты постоянно уставший

Это усталость, пронизывающая до костей, которую, кажется, не убирает ни один сон или отдых на выходных. Токсичные рабочие места могут создать цикл, который истощает нас: ты чувствуешь себя перегруженным, потому что работаешь слишком долго, а работаешь слишком долго, потому что чувствуешь себя перегруженным.

Твой желудок ведет себя неадекватно

Нарушение пищеварения, запоры, вздутие живота могут быть связаны со стрессом. Стресс влияет на то, что переваривается в кишечнике, может изменить бактерии кишечника, что влияет и на наше настроение. Вот почему ты можешь чувствовать боль в желудке, когда расстроен.

В общем, длинный рабочий день, отсутствие автономии, неопределенный график и экономическая незащищенность на работе – это все факторы, которые способствуют созданию токсичной рабочей среды. Ее стоит оставлять позади, ведь нужно решать основную проблему, а не бороться с симптомами.

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