Поза "Ложки": почему полезно использовать ее не только для секса, но и для сна

Поза "Ложки" – одна из самых недооцененных. Особенно если говорить о ее использовании не только во время секса. Мы расскажем, почему эта позиция идеально подходит для сна со своей партнершей.

Если ты не подозревал, то ее можно использовать и во время сна. Это позволит поддерживать интимную близость между вами. К твоему вниманию преимущества сна в позиции "Ложки" для каждой пары.

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1. Хороший сон и отдых

Многие из нас плохо спят из-за стрессов и переживаний, которыми буквально пронизана наша жизнь. Итак, после секса, когда вы ложитесь спать в позиции Ложки со своей партнершей, вы чувствуете комфорт и безопасность. А еще это дарит хороший и здоровый сон. Поэтому было бы удивительно отказываться от такой возможности.



Вас ожидает крепкий и здоровый сон / Фото Damir Spanic

2. Поддержание баланса гормонов

Когда вы ложитесь и обнимаетесь, говорят, что организм выделяет окситоцин, дофамин и серотонин. Все эти гормоны способствуют укреплению связей и снятию стресса. Так что твое настроение улучшается, а сам ты чувствуешь себя гораздо лучше.

3. Это способствует близости

Когда ты лежишь рядом со своей партнёршей после секса, это увеличивает уровень близости между вами обоими. Так что не ленись прижать ее к себе. Тесный контакт позволит вам обоим чувствовать себя максимально счастливыми.

4. Вдохновляет на второй раунд

Иногда сон в позиции Ложки дарит дополнительную волну возбуждения. Не удивительно, что у вас может возникнуть желание снова заняться сексом. А еще это отличная позиция в том случае, если вы хотите отдаться страсти, но у вас не слишком много сил для этого.



У вас может возникнуть желание снова заняться сексом / Фото Claudia van Zyl

5. Проявление чувств

В конце концов, "Ложки" – форма выражения твоей любви и заботы о своей партнерше. Дело в том, чтобы держаться друг за друга и чувствовать сердцебиение. Максимальная интимная близость, дающая чувство покоя и напоминающая, что вы значите друг для друга гораздо больше.

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Возьми на вооружение позицию "Ложки" не только во время занятия сексом. Она позволит вам поддерживать интимную близость и доставлять наслаждение друг другу.