Как правильно пользоваться феном, чтобы не повредить волосы

Фен – один из самых популярных гаджетов для высушивания и укладки волос. Но мы уверены, что ты используешь его не совсем верно.

Бытует мнение, что выделяемое феном тепло может быть вредным для волос. Но без него просто невозможно организовать экспресс-сушку в домашних условиях. Мы поделимся несколькими советами, которые помогут правильно использовать фен, чтобы не навредить своей гриве.

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Преимущества использования фена

В конце концов, инструменты для укладки волос предназначены для того, чтобы ты выглядел презентабельно и стильно. Итак, основное преимущество фена – достижение дополнительного объема и высоты, которую ожидаешь от прически.

Если у тебя прическа помпадур, то без фена вообще невозможно представить уход за ней.

С другой стороны, есть еще и практический аспект использования фена. Как следует из названия, он направлен на сушку волос. В основном это актуально в холодное утро, например, зимой. Это позволит тебе выйти из дома с сухой головой, если ты перед работой помыл голову.



Фен не только сушит волосы, но и помогает делать укладку / Фото Andrea Donato

Эффекты использования фена

Следует понимать, что регулярное использование фена влияет на здоровье твоих волос. Прямой нагрев повреждает структуру волос, а также влияет на кожу головы. Кроме того, ослабляется кератин (белок, придающий структуру). Это может стать причиной того, что твои волосы становятся ломкими и тусклыми.

Напоминаем, что мужчины по всему миру страдают от выпадения волос. На это оказывает влияние и генетика, и уровень тестостерона. И, как показывает практика, неправильный уход. Так что феном можно пользоваться, но делать это нужно с умом. В противном случае есть все шансы, что ты сам испортишь свою роскошную шевелюру.

Как правильно сушить волосы феном

Не следует демонизировать использование феном. Вместо этого стоит просто не использовать его каждый день. Более того, голову мыть каждый день тоже не желательно. Далее лови несколько советов, которые помогут минимизировать вред при сушке волос феном.



Правильное использование фена сохранит здоровье волос / Фото vanessamartinezestilistas

1. Используй средства для защиты волос. Сегодня существуют спреи и всевозможные средства, направленные на защиту волос от тепла фена. Они поддерживают оптимальную влажность внутри волосяного волокна. А вот фен будет убирать поверхностную влажность без ущерба для твоей прически.

2. Используй режим "Турбо". Если твой фен имеет такой режим, то следует использовать его. Речь идет о сильном обдуве. В этом случае температура должна быть средней или холодной. Это позволит уменьшить нагрузку на волосы, связанную с воздействием высоких температур.

3. Суши на расстоянии. Чем меньше времени ты пользуешься феном, тем лучше. Также старайся двигаться феном по всей плоскости головы, чтобы долго не задерживаться на одном месте. А еще нужно держать его хотя бы на расстоянии 10 сантиметров. Это минимум, который позволит тебе сократить негативное влияние сушки волос феном.

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Не стоит бояться фена. Но следует соблюдать осторожность при его использовании. Это позволит тебе не только высушить волосы, но и не навредить им.