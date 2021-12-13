Том Голланд за всю свою карьеру показал, что он может смело экспериментировать со стрижками. И, будем откровенны, большинство из них ему подходят. Мы назовем три стрижки звезды Marvel, которые позволяют ему всегда быть на высоте.

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1. Короткая стрижка

Знаменитая стрижка Buzz Cut была в моде на протяжении поколений, и это потому, что за ней легко ухаживать. А еще она позволяет придать определенную "дерзость" образу.

Преимущество этой прически, которую когда-то носил и Дэвид Бекхэм, и Криштиану Роналду, и Джейк Джилленхол, заключается в том, что волосы могут быть либо очень короткими, либо чуть длиннее. Все зависит от твоих предпочтений.

Но здесь следует обратить внимание на форму своего черепа. Некоторым будет подходить минимум волос, а некоторым нужно будет оставлять хоть какую-то длину.

2. Объем сверху

Это еще одна классическая прическа. Ее особенность состоит в том, что длина волос в ней сравнительно невелика. Поэтому за ней максимально легко ухаживать каждому мужчине. Даже тому, у кого недостаточно свободного времени.

Это базовая прическа, характеризующаяся минимальной длиной по бокам и объемом сверху. Но она не напоминает классического помпадура.

3. Пышная грива.

Это прическа, которой свойственна большая длина. Но не это боб или что-то подобное, что требовало бы гораздо большего ухода. Преимущество этой прически заключается в том, что она позволяет максимально экспериментировать с укладкой.

Это классическая прическа, позволяющая тебе больше играть со своей внешностью. Она отлично работает, когда у тебя волнистые волосы, а также помогает обрамить твое лицо. Холланд на своем примере показывает, что эта стрижка может быть как очень элегантной, так и довольно бунтарской.

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