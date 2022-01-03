Як правильно користуватися феном, щоб не пошкодити волосся

Фен – один з найпопулярніших гаджетів для висушування й укладки волосся. Але ми переконані, що ти використовуєш його не зовсім правильно.

Побутує думка, що тепло, яке виділяється феном, може бути шкідливим для волосся. Але без нього просто неможливо організувати експрес-сушіння в домашніх умовах. Ми ж поділимося кількома порадами, які допоможуть правильно використовувати фен, щоб не нашкодити своїй гриві.

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Переваги використання фену

Зрештою інструменти для укладки волосся призначені для того, щоб ти виглядав презентабельно та стильно. Отже, основна перевага фена – досягнення того додаткового об'єму та висоти, яку очікуєш від зачіски.

Якщо у тебе зачіска помпадур, то без фену узагалі неможливо уявити догляд за нею.

З іншого боку є ще й практичний аспект використання фену. Як випливає з назви, він спрямований на сушку волосся. В основному це актуально холодного ранку, наприклад, взимку. Це дозволить тобі вийти з дому з сухою головою, якщо ти перед роботою помив голову.



Фен не лише сушить волосся, а й допомагає робити укладку / Фото Andrea Donato

Ефекти від використання фену

Варто розуміти, що регулярне використання фену впливає на здоров'я твого волосся. Пряме нагрівання пошкоджує структуру волосин, а також впливає на шкіру голови. Крім того, послаблюється кератин (білок, що надає структуру). Це може стати причиною того, що твоє волосся стає ламким і тьмяним.

Нагадуємо, що чоловіки по всьому світу страждають від випадіння волосся. На це впливає і генетика, і рівень тестостерону. І, як показує практика, неправильний догляд. Тож феном можна користуватися, але робити це потрібно з розумом. В інакшому випадку є всі шанси, що ти власноруч зіпсуєш свою розкішну шевелюру.

Як правильно сушити волосся феном

Не варто демонізувати використання феном. Натомість варто просто не використовувати його щодня. Ба більше, голову мити щодня теж не бажано. Далі лови кілька порад, які допоможуть мінімізувати шкоду під час сушіння волосся феном.



Правильне використання фена збереже здоров'я волосся / Фото vanessamartinezestilistas

1. Використовуй засоби для захисту волосся. Сьогодні існують спреї та всілякі засоби, спрямовані на захист волосся від тепла фена. Вони підтримують оптимальну вологість усередині волосяного волокна. А от фен прибиратиме поверхневу вологість без шкоди для твоєї зачіски.

2. Використовуй режим "Турбо". Якщо твій фен має такий режим, то варто використовувати його. Мовиться про сильний обдув. У цьому випадку температура має бути середньою або холодною. Це дозволить зменшити навантаження на волосся, пов'язане з впливом високих температур.

3. Суши на відстані. Що менше часу ти користуєшся феном, то краще. Також намагайся рухатися феном по всій площині голови, щоб не затримуватися довго на одному місці. А ще слід тримати його бодай на відстані 10 сантиметрів. Це мінімум, який дозволить тобі скоротити негативний вплив сушіння волосся феном.

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Не варто боятися фена. Але слід бути максимально обережним під час його використання. Це дозволить тобі не лише висушити волосся, а й не нашкодити йому.