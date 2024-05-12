Каждый пятый признался, что полностью не синхронизирован со своей парой. Что же, если мысль о сексе незаметно выскальзывает из списка дел, если ты застрял в сексуальной рутине или пытаешься найти новые силы и желание, есть решение.

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Как преодолеть сексуальный разрыв в либидо в паре

Подзаряди свои интимные батарейки. Многие пары говорят о несоответствии сексуального влечения. Но близость – это как телефонная батарея, ее нужно заряжать каждый день. Доктор Джулиана Хаузер, эксперт по вопросам либидо, предлагает думать о сексуальной связи в паре как о "взлетно-посадочной полосе, а не как о пит-стопе". И приправлять свой день небольшими жестами – поцелуй на рассвете, массаж ног, сексуальное текстовое сообщение, – чтобы наладить связь и укрепить близость. Эти маленькие изменения будут накапливаться, подталкивая уснувшие желания.

Многие пары говорят о несоответствии сексуального влечения. Но близость – это как телефонная батарея, ее нужно заряжать каждый день. Доктор Джулиана Хаузер, эксперт по вопросам либидо, предлагает думать о сексуальной связи в паре как о "взлетно-посадочной полосе, а не как о пит-стопе". И приправлять свой день небольшими жестами – поцелуй на рассвете, массаж ног, сексуальное текстовое сообщение, – чтобы наладить связь и укрепить близость. Эти маленькие изменения будут накапливаться, подталкивая уснувшие желания. Посети спортзал. Если ты не уверен в себе, неуверенность прокрадется и в спальню. Регулярная физическая активность – пусть даже раз в неделю – усиливает сексуальное удовольствие, желание и уверенность в себе. Посетители спортзала в опросе на 22% чаще сообщали, что "довольны" или "очень довольны" своей сексуальной жизнью, чем те, кто не занимается спортом регулярно. Физическая активность способствует повышению уровня гормонов счастья и, как правило, уверенности в собственном теле. Это может увеличить и диапазон позиций в постели, и улучшить способность оставаться сексуально активным дольше.

Если ты не уверен в себе, неуверенность прокрадется и в спальню. Регулярная физическая активность – пусть даже раз в неделю – усиливает сексуальное удовольствие, желание и уверенность в себе. Посетители спортзала в опросе на 22% чаще сообщали, что "довольны" или "очень довольны" своей сексуальной жизнью, чем те, кто не занимается спортом регулярно. Физическая активность способствует повышению уровня гормонов счастья и, как правило, уверенности в собственном теле. Это может увеличить и диапазон позиций в постели, и улучшить способность оставаться сексуально активным дольше. Понюхай белье. Не стоит недооценивать силу запахов. Мы очень чувствительны к феромонам, содержащимся в поте нашей пары. Запах способен вызвать всплеск либидо. Если пара редко обнимается, то может потерять эффект повышения либидо от запаха. Поэтому крепкие объятия в течение дня также очень приветствуются.

Если между партнерами в паре возникло несоответствие либидо, это не безвыходная ситуация / Фото freepik

Настоящая прелюдия. Стресс – убийца настроения: 61% участников опроса сказали, что он напрямую влияет на сексуальную жизнь, может сделать человека слишком истощенным для интимных отношений. Переключиться с одной роли (отца или работника) на другую, где речь будет идти о сексуальной связи, может быть очень сложно. Поэтому следует очиститься от ментального беспорядка, ограничивающего либидо, еще до прелюдии. Например, написать список дел и оставить его на столе. И убрать телефон подальше от глаз.

Стресс – убийца настроения: 61% участников опроса сказали, что он напрямую влияет на сексуальную жизнь, может сделать человека слишком истощенным для интимных отношений. Переключиться с одной роли (отца или работника) на другую, где речь будет идти о сексуальной связи, может быть очень сложно. Поэтому следует очиститься от ментального беспорядка, ограничивающего либидо, еще до прелюдии. Например, написать список дел и оставить его на столе. И убрать телефон подальше от глаз. Переверни свой сексуальный сценарий. Не позволяй сексу превратиться в рутинную работу. Возьми на вооружение упражнение "четыре квадрата": сядьте парой и напишите длинный список всех возможных сексуальных действий, от поцелуев до того, что выходит за пределы зоны комфорта. Затем, работая индивидуально, поместите каждое действие в один из четырех квадратов: 1) что-то, что вы уже пробовали и хотите попробовать снова; 2) что-то, что пробовали, но не думаете, что хотели бы повторить; 3) что-то, что еще не пробовали, но хотели бы; 4) что-то, что не пробовали и точно уверены, что не хотите. Совместный просмотр таблиц натолкнет вас на идеи, которые вы оба хотели бы попробовать. А также дать возможность поставить точку в тех занятиях, которые обоим неприемлемы.

Не позволяй сексу превратиться в рутинную работу. Возьми на вооружение упражнение "четыре квадрата": сядьте парой и напишите длинный список всех возможных сексуальных действий, от поцелуев до того, что выходит за пределы зоны комфорта. Затем, работая индивидуально, поместите каждое действие в один из четырех квадратов: 1) что-то, что вы уже пробовали и хотите попробовать снова; 2) что-то, что пробовали, но не думаете, что хотели бы повторить; 3) что-то, что еще не пробовали, но хотели бы; 4) что-то, что не пробовали и точно уверены, что не хотите. Совместный просмотр таблиц натолкнет вас на идеи, которые вы оба хотели бы попробовать. А также дать возможность поставить точку в тех занятиях, которые обоим неприемлемы. Запланируйте свидание без еды. Запись секса в дневнике лишает его спонтанности, но это может изменить правила игры для пар, которые пытаются найти время для интимных отношений. При этом изысканный ужин скорее приведет лишь к тому, что вы почувствуете себя раздутыми и сонными. Лучше дайте волю творчеству, выделив вечер для совместного чтения эротического романа, урока танго или спа. Время, проведенное вместе в расслабленной обстановке, может иметь огромный эффект для развития интимных отношений.

Потрясающие 95% указали, что имеют проблемы в паре в коммуникации о сексе / Фото gpointstudio@freepik