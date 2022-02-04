Как продержаться максимально долго в сексе: 6 советов для мужчин

Это нормально, что секс в жизни существенно отличается от того, что мы видим в порно. Но это не значит, что нельзя улучшить свои показатели. Мы расскажем, как это сделать.

Возьми на вооружение эти советы, чтобы продержаться во время секса очень долго. Гарантируем, это положительно повлияет не только на вашу интимную жизнь, но и на климат в паре. Сразу же оговоримся, что важно обращать внимание на партнершу. Помни, что есть тонкая граница между "приятно, продолжай" и "оставь меня"!

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1. Не забудь о презервативе

Мы не устаем напоминать, что использовать презервативы важно. Речь идет не только об избегании нежелательной беременности, но и о твоей результативности в постели.

Преждевременная эякуляция может быть связана с повышенной чувствительностью. Таким образом, при использовании презерватива секс может длиться дольше. Все потому, что изделие образует барьер и притупляет ощущение, что и приводит к задержке эякуляции.



Презерватив позволяет снизить чувствительность пениса / Фото Dainis Graveris

2. Упражнения для тазового дна

Если твои тазовые мышцы сильны, то и в постели ты продержишься подольше. Все просто: чем слабее эти мышцы, тем быстрее ты эякулируешь. Так что рекомендуем посвятить свободное время не только прессу, но и прокачиванию мышц тазового дна.

3. Пауза и сжатие

Это один из способов, который может помочь тебе. В этом случае занимайся сексом, пока не почувствуешь, что готов эякулировать. В этот же момент выходи из партнерши. Сожми кончик пениса на несколько секунд, чтобы контролировать желание, а затем продолжай заниматься сексом. Это немного сложная манипуляция, но как только ты ею овладеешь, ты сможешь получать еще большее удовольствие от секса.

Но здесь важно предупредить партнершу. А то будет удивительно, если она будет на пороге оргазма, а ты внезапно возьмешь и выйдешь из нее. Не нужно так!

4. Замедляй свой темп

Когда ты толкаешься быстро, ты достигаешь оргазма в короткий промежуток времени. Так что твоя задача – замедлить движения. Если не умеешь контролировать свой темп, возьми на вооружение позиции, которые могут ограничивать твои движения.



Попробуй замедлить темп, чтобы продержаться подольше / Фото We-Vibe Toys

5. Мастурбация перед сексом

Если ты мастурбируешь перед сексом и не эякулируешь, ты продержишься подольше. Остановись в моменте, когда ты уже близок к оргазму. Это позволит тебе сделать секс более длительным. Но следует понимать, что мастурбировать нужно не за несколько дней до интимной встречи. Максимум – за несколько часов. Или сделать взаимную мастурбацию вариантом прелюдии.

6. Измени позицию

Попробуй те позиции для секса, в которых ты не можешь проникнуть слишком глубоко. Таким образом, стимуляция будет меньше. Это также поможет тебе продержаться в постели подольше. Идеальный вариант – секс в позиции "Ложки". Он не только максимально чувствителен, но и позволяет оттянуть эякуляцию.

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы продержаться во время секса как можно дольше. Но не забывай, что хороший секс измеряется не временем проникновения, а эмоциями и переживаниями, сопровождающими партнеров. На этом мы рекомендовали бы сосредоточить максимум своего внимания!