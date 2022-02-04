Як протриматися максимально довго в сексі: 6 порад для чоловіків

Це нормально, що секс у житті суттєво відрізняється від того, що ми бачимо у порно. Але це не означає, що не можна покращити свої показники. Ми розповімо тобі, як це зробити.

Візьми на озброєння ці поради, щоб протриматися під час сексу максимально довго. Гарантуємо, це позитивно вплине не лише на ваше інтимне життя, а й на клімат у парі. Відразу ж обмовимося, що важливо звертати увагу на партнерку. Пам'ятай, що є тонка межа між "приємно, продовжуй" і "облиш мене"!

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1. Не забудь про презерватив

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що використовувати презервативи важливо. Йдеться не лише про уникнення небажаної вагітності, а й про твою результативність у ліжку.

Передчасна еякуляція може бути пов'язана із підвищеною чутливістю. Таким чином, при використанні презервативу секс може тривати довше. Усе тому, що цей виріб утворює бар'єр і притуплює відчуття, що й призводить до затримки еякуляції.



Презерватив дозволяє знизити чутливість пеніса / Фото Dainis Graveris

2. Вправи для тазового дна

Якщо твої тазові м'язи сильні, то і в ліжку ти протримаєшся довше. Усе просто: чим слабші ці м'язи, тим швидше ти еякулюєш. Тож рекомендуємо присвятити вільний час не лише пресу, а й прокачуванню м'язів тазового дна.

3. Пауза та стиск

Це один зі способів, який може тобі допомогти. У цьому випадку займайся сексом, поки не відчуєш, що готовий еякулювати. У цей же момент виходь з партнерки. Стисни кінчик пеніса на кілька секунд, щоб контролювати бажання, а потім продовжуй займатися сексом. Це трохи складна маніпуляція, але щойно ти її опануєш, ти зможеш отримувати ще більше задоволення від сексу.

Але тут важливо попередити партнерку. А то буде доволі дивно, якщо вона буде на порозі оргазму, а ти раптово візьмеш і вийдеш з неї. Не треба так!

4. Сповільнюй свій темп

Коли ти штовхаєшся швидко, ти досягаєш оргазму за короткий проміжок часу. Тож твоя задача – сповільнити рухи. Якщо не вмієш контролювати свій темп, то візьми на озброєння позиції, які можуть обмежувати твої рухи.



Спробуй сповільнити темп, щоб протриматися довше / Фото We-Vibe Toys

5. Мастурбація перед сексом

Якщо ти мастурбуєш перед сексом і не еякулюєш, ти протримаєшся довше. Зупинися в моменті, коли ти уже близький до оргазму. Це дозволить тобі зробити секс тривалішим. Але варто розуміти, що мастурбувати потрібно не за кілька днів до інтимної зустрічі. Максимум – за кілька годин. Або ж зробити взаємну мастурбацію варіантом прелюдії.

6. Зміни позицію

Спробуй ті позиції для сексу, в яких ти не можеш проникнути надто глибоко. Таким чином, стимуляція буде меншою. Це також допоможе тобі протриматися у ліжку довше. Ідеальний варіант – секс у позиції "Ложки". Він не лише максимально чуттєвий, а й дозволяє відтягнути еякуляцію.

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Візьми на озброєння ці поради, щоб протриматися під час сексу якомога довше. Але не забувай, що хороший секс вимірюється не часом проникнення, а емоціями та переживаннями, які супроводжують партнерів. На цьому ми б рекомендували зосередити максимум своєї уваги!