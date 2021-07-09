Как проверить, что пора обновить гардероб: 4 признака, на которые стоит обратить внимание

Насколько долго ты носишь одни и те же джинсы и футболки? Если более 2 лет, то пора уже немного освежить свой гардероб. Это необходимо делать, чтобы дополнять свой стиль новой одеждой, которая освежит образы. Рассказываем, какие еще признаки свидетельствуют о том, что гардероб необходимо обновить.

Если ты вдруг чувствуешь, что тебе нечего надеть, возможно, пришло время обновить свой гардероб. Обрати внимание на эти признаки, чтобы не только прокачать свой стиль, но и всегда быть на высоте.

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Каждому мужчине регулярно нужно обновлять свой гардероб / Фото Unsplash

Одежда слишком старая

Ты уже много лет носишь одну и ту же футболку? Это одна из главных ошибок. Некоторые мужчины не думают об обновлении гардероба и фактически покупают 1 – 2 элементы одежды в течение года. Пора наконец избавиться от "рубашки на удачу" или брюк, которые оденутся раз в никогда лет. Таким вещам не место в твоем гардеробе. Поэтому пора их заменить на что-то новенькое.

Более того: у тебя точно будут знакомые, которые уже изучили всю твою одежду, в какой ты выходил из дома. Иметь крутой тренч, который служит годами – круто. Экономить на пару джинсов – не очень.

Ненужные вещи

Ты однозначно найдешь в своем шкафу достаточно одежды, которую ты больше никогда не наденешь. Если таковая имеется, то с ней пора наконец попрощаться. Возникают сомнения? Тогда попробуй совместить вещи между собой. Удалось? Тогда можешь продолжать носить. Если же нет, то смело выноси из дома. Поверь, ты их больше не наденешь.



Избавься от вещей, которые больше не характеризуют тебя / Фото Unsplash

Неудобная одежда

Одежда должна быть не только красивой, но и удобной. Если же пара джинсов вызывает откровенный дискомфорт – убери ее. То же касается не слишком опрятного наряда. Если в своей старой любимой рубашке ты больше не чувствуешь себя комфортно и уверенно – ей не место в твоем гардеробе.

Помни о том, что одежда должна дополнять тебя, подчеркивать характер. И если сегодня наряд не имеет ничего общего с тобой – он тебе просто не нужен.

Тебе нужно прокачать свой стиль

Если ты сторонник, например, спортивного стиля, то тебе точно нужно будет прокачать свой гардероб. Не лишними будут несколько базовых вещей, которые можно будет смело комбинировать. Помни о том, что у тебя должна быть одежда для различных мероприятий, встреч, романтических свиданий. Это позволит избежать мыслей о том, что тебе нечего надеть, например, на вечеринку по случаю дня рождения друга.



В твоем гардеробе должна быть одежда на все случаи жизни / Фото Unsplash

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Поэтому сейчас же открой свой шкаф и просмотри вещи, которые в ней лежат. Избавься от лишнего, освободив место для обновок. Но помни о том, что новая одежда должна быть удобной, качественной, а также сочетаться с теми вещами, которые у тебя уже есть. Иначе есть шансы, что ты просто бездумно будешь покупать одежду, которую тоже не будешь носить.