И, конечно, не без ноток таинственности, которые привлекают внимание каждой женщины. Неудивительно, что Джеймс Бонд является известной иконой мужского стиля.

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5 примеров от Бонда, как идеально выглядеть летом

Бонд, Джеймс Бонд – это как раз тот тип мужчин, которые, кажется, всегда держат все под контролем. И при этом в любых обстоятельствах держат марку, выглядя идеально.

И вот тебе хорошая новость – ты тоже можешь выглядеть, как агент 007!

Поло от Шона Коннери

Костюмы Джеймса Бонда являются едва ли не самыми наследуемыми, но это ведь не совсем летняя одежда.

Однако агент 007 легко адаптируется к обстоятельствам, поэтому всегда в тренде.



Шон Коннери в рубашке поло / Фото bondsuits

Сафари от Роджера Мура

Джеймс Бонд надевает куртку-сафари, когда день колеблется между жарой и прохладой.

Именно в таких случаях требуется универсальная одежда без крайностей.



Роджер Мур в куртке-сафари / Фото bondsuits

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Костюм от Тимоти Далтона

Бывают случаи, когда без костюма не обойтись. Например, на свадьбе или деловой встрече.

Далтон показал, что можно сделать с костюмом в жару, и при этом остаться элегантным.



Тимоти Далтон в летнем костюме / Фото bondsuits

Рубашка от Пирса Броснана

Говорят, Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана – лучший. Хм, здесь можно поспорить.

Но бесспорно то, что Броснан ощутимо осовременил образ агента 007.



Пирс Броснан в открытой рубашке / Фото bondsuits

Шорты Дэниэла Крейга

Стиль 70-х вернулся, и успешно! Крейг – прекрасный Бонд, ярко показавший, что:

Можно быть летом достаточно прикрытым, и при этом легко двигаться и не показать слишком многого.



Дэниел Крейг и его шорты / Фото bondsuits