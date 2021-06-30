И, конечно, не без ноток таинственности, которые привлекают внимание каждой женщины. Неудивительно, что Джеймс Бонд является известной иконой мужского стиля.
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5 примеров от Бонда, как идеально выглядеть летом
Бонд, Джеймс Бонд – это как раз тот тип мужчин, которые, кажется, всегда держат все под контролем. И при этом в любых обстоятельствах держат марку, выглядя идеально.
- И вот тебе хорошая новость – ты тоже можешь выглядеть, как агент 007!
Поло от Шона Коннери
Костюмы Джеймса Бонда являются едва ли не самыми наследуемыми, но это ведь не совсем летняя одежда.
- Однако агент 007 легко адаптируется к обстоятельствам, поэтому всегда в тренде.
Шон Коннери в рубашке поло / Фото bondsuits
Сафари от Роджера Мура
Джеймс Бонд надевает куртку-сафари, когда день колеблется между жарой и прохладой.
- Именно в таких случаях требуется универсальная одежда без крайностей.
Роджер Мур в куртке-сафари / Фото bondsuits
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Костюм от Тимоти Далтона
Бывают случаи, когда без костюма не обойтись. Например, на свадьбе или деловой встрече.
- Далтон показал, что можно сделать с костюмом в жару, и при этом остаться элегантным.
Тимоти Далтон в летнем костюме / Фото bondsuits
Рубашка от Пирса Броснана
Говорят, Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана – лучший. Хм, здесь можно поспорить.
- Но бесспорно то, что Броснан ощутимо осовременил образ агента 007.
Пирс Броснан в открытой рубашке / Фото bondsuits
Шорты Дэниэла Крейга
Стиль 70-х вернулся, и успешно! Крейг – прекрасный Бонд, ярко показавший, что:
- Можно быть летом достаточно прикрытым, и при этом легко двигаться и не показать слишком многого.
Дэниел Крейг и его шорты / Фото bondsuits
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