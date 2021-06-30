И, конечно, не без ноток таинственности, которые привлекают внимание каждой женщины. Неудивительно, что Джеймс Бонд является известной иконой мужского стиля.

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5 примеров от Бонда, как идеально выглядеть летом

Бонд, Джеймс Бонд – это как раз тот тип мужчин, которые, кажется, всегда держат все под контролем. И при этом в любых обстоятельствах держат марку, выглядя идеально.

  • И вот тебе хорошая новость – ты тоже можешь выглядеть, как агент 007!

Поло от Шона Коннери

Костюмы Джеймса Бонда являются едва ли не самыми наследуемыми, но это ведь не совсем летняя одежда.

  • Однако агент 007 легко адаптируется к обстоятельствам, поэтому всегда в тренде.


Шон Коннери в рубашке поло / Фото bondsuits

Сафари от Роджера Мура

Джеймс Бонд надевает куртку-сафари, когда день колеблется между жарой и прохладой.

  • Именно в таких случаях требуется универсальная одежда без крайностей.


Роджер Мур в куртке-сафари / Фото bondsuits

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Костюм от Тимоти Далтона

Бывают случаи, когда без костюма не обойтись. Например, на свадьбе или деловой встрече.

  • Далтон показал, что можно сделать с костюмом в жару, и при этом остаться элегантным.


Тимоти Далтон в летнем костюме / Фото bondsuits

Рубашка от Пирса Броснана

Говорят, Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана – лучший. Хм, здесь можно поспорить.

  • Но бесспорно то, что Броснан ощутимо осовременил образ агента 007.


Пирс Броснан в открытой рубашке / Фото bondsuits

Шорты Дэниэла Крейга

Стиль 70-х вернулся, и успешно! Крейг – прекрасный Бонд, ярко показавший, что:

  • Можно быть летом достаточно прикрытым, и при этом легко двигаться и не показать слишком многого.


Дэниел Крейг и его шорты / Фото bondsuits

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