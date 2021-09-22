Пышные формы фитнес-модели Люсии Яворчековой лишили ее подписчиков сна

Мы с огромным удовольствием в очередной раз заглядываем к Люсии Яворчековой в инстаграм. А все потому, что на ее странице всегда можно полюбоваться порцией красоты от фитнес-модели. И на этот раз она решила не делать исключений, опубликовав соблазнительные кадры.

На них Люсия Яворчекова позирует в бикини, которое выигрышно подчеркивает ее пышные формы. Будь максимально осторожным, ведь от этих фотографий очень трудно оторвать взгляда.

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За считанные часы серия фотографий Люсии Яворчековой собрала почти 120 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Поэтому сначала читаем лучшие из них, а затем уже наслаждаемся соблазнительными формами фитнес-модели:

"Ты очень красивая";

"Потрясающая";

"Ну и как теперь уснуть?";

"Глубоко, сексуально, невероятно";

"Чрезвычайно женственная и обаятельная";

"Это чертовски горячие фото";

"Твоё тело чрезвычайно сексуальное".



Люсия Яворчекова в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой



Люсия Яворчекова в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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Люсия Яворчекова – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Поэтому присоединяйся и ты к армии подписчиков фитнес-модели. Это позволит одним из первых наслаждаться порцией соблазна от нее!