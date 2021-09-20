На этот раз Оливиа Калпо выложила серию фото, сделанных на острове Капри, в Италии. Мисс Вселенная, конечно, позировала в купальнике. Все для того, чтобы каждый мог насладиться сполна ее соблазнительными изгибами.

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Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Ты – настоящий огонь";
  • "Потрясающая";
  • "Самая лучшая девушка на Земле";
  • "Абсолютно привлекательная";
  • "Оливия показывает нам экзотические места";
  • "Последнее фото буквально завораживает";
  • "Настоящая королева";
  • "Оливия, какие же безупречные фото ты публикуешь";
  • "Теперь это мой самый любимый остров".

Оливиа Калп снялась в купальнике
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо

Оливиа Калп снялась в купальнике
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо

Оливиа Калп снялась в купальнике
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо

Оливиа Калп снялась в купальнике
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо

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Оливиа Калпо вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на красавицу. Это позволит тебе одним из первых любоваться соблазнительными фото Мисс Вселенная.