На этот раз Оливиа Калпо выложила серию фото, сделанных на острове Капри, в Италии. Мисс Вселенная, конечно, позировала в купальнике. Все для того, чтобы каждый мог насладиться сполна ее соблазнительными изгибами.
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Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Ты – настоящий огонь";
- "Потрясающая";
- "Самая лучшая девушка на Земле";
- "Абсолютно привлекательная";
- "Оливия показывает нам экзотические места";
- "Последнее фото буквально завораживает";
- "Настоящая королева";
- "Оливия, какие же безупречные фото ты публикуешь";
- "Теперь это мой самый любимый остров".
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо
Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо
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Оливиа Калпо вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на красавицу. Это позволит тебе одним из первых любоваться соблазнительными фото Мисс Вселенная.