На этот раз Оливиа Калпо выложила серию фото, сделанных на острове Капри, в Италии. Мисс Вселенная, конечно, позировала в купальнике. Все для того, чтобы каждый мог насладиться сполна ее соблазнительными изгибами.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Ты – настоящий огонь";

"Потрясающая";

"Самая лучшая девушка на Земле";

"Абсолютно привлекательная";

"Оливия показывает нам экзотические места";

"Последнее фото буквально завораживает";

"Настоящая королева";

"Оливия, какие же безупречные фото ты публикуешь";

"Теперь это мой самый любимый остров".



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо

Тебе понравится Саша Чистова показала аппетитные формы в крошечном бикини