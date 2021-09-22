Пишні форми фітнес-моделі Люсії Яворчекової позбавили її підписників сну
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Ми з величезним задоволенням вкотре заглядаємо до Люсії Яворчекової в інстаграм. А все тому, що на її сторінці завжди можна помилуватися порцією краси від фітнес-моделі. І цього разу вона вирішила не робити винятків, виклавши спокусливі кадри.
На них Люсія Яворчекова позує у бікіні, яке виграшно підкреслює її пишні форми. Будь максимально обережним, адже від цих світлин дуже важко відірвати погляду.
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За лічені години серія фотографій Люсії Яворчекової зібрала майже 120 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Тож спочатку читаємо найкращі з них, а потім уже насолоджуємося спокусливими формами фітнес-моделі:
- "Ти дуже красива";
- "Приголомшлива";
- "Ну і як тепер заснути?";
- "Глибоко, сексуально, неймовірно";
- "Надзвичайно жіночна та чарівна";
- "Це до біса гарячі фото";
- "Твоє тіло надзвичайно сексуальне".
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
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Люсія Яворчекова – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож долучайся і ти до армії підписників фітнес-моделі. Це дозволить одним із перших насолоджуватися порцією спокуси від неї!