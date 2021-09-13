"Русалка попала в сети": Ксения Мишина в купальнике взбудоражила подписчиков
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
На этот раз под нашим прицелом невероятная Ксения Мишина. Актриса выложила на своем инстаграме несколько фото в купальнике, которые безумно понравились ее подписчикам. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24.
На фотографиях Ксения Мишина позирует в купальнике во время отдыха на яхте. Можно увидеть, как актриса игриво улыбается и наслаждается моментом.
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Неудивительно, что за считанные часы публикация набрала почти 90 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них:
- "Одна из самых талантливых актрис на сегодня";
- "Какая же ты красивая";
- "Просто божественная красавица";
- "Чрезвычайно привлекательная девушка";
- "Какая же ты шикарная";
- "Влюбленный в эти ножки";
- "Как же эти ноги в кадр влезли?";
- "Русалочка попала в сети";
- "С вами лето продолжается".
Ксения Мишина показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Мишиной
Ксения Мишина показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Мишиной
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Ксения Мишина однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы призываем подписаться на актрису. На ее странице в инстаграме ожидает еще очень и очень много горячего!