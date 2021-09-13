"Русалка потрапила в тенета": Ксенія Мішина в купальнику розбурхала підписників

13 вересня 2021 , 02:15
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Джерело:

інстаграм Ксенії Мішиної

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ксенія Мішина. Актриса виклала на своєму інстаграмі кілька фото в купальнику, які шалено сподобалися її підписникам. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24.

На світлинах Ксенія Мішина позує у купальнику під час відпочинку на яхті. Можна побачити, як актриса грайливо усміхається та насолоджується моментом.

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Не дивно, що за лічені години публікація набрала майже 90 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них:

  • "Одна з найталановитіших актрис на сьогодні";
  • "Яка ж ти красива";
  • "Просто божественна красуня";
  • "Надзвичайно приваблива дівчина";
  • "Яка ж ти шикарна";
  • "Закоханий у ці ніжки";
  • "Як же ці ноги в кадр влізли?";
  • "Русалонька потрапила в тенета";
  • "З вами літо продовжується".


Ксенія Мішина показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Мішиної


Ксенія Мішина показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Мішиної

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Ксенія Мішина однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми закликаємо підписатися на актрису. На її сторінці в інстаграмі очікує ще дуже і дуже багато гарячого!

Автор: Назарій Лазур