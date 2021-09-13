"Русалка потрапила в тенета": Ксенія Мішина в купальнику розбурхала підписників
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ксенія Мішина. Актриса виклала на своєму інстаграмі кілька фото в купальнику, які шалено сподобалися її підписникам. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24.
На світлинах Ксенія Мішина позує у купальнику під час відпочинку на яхті. Можна побачити, як актриса грайливо усміхається та насолоджується моментом.
Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться
Не дивно, що за лічені години публікація набрала майже 90 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них:
- "Одна з найталановитіших актрис на сьогодні";
- "Яка ж ти красива";
- "Просто божественна красуня";
- "Надзвичайно приваблива дівчина";
- "Яка ж ти шикарна";
- "Закоханий у ці ніжки";
- "Як же ці ноги в кадр влізли?";
- "Русалонька потрапила в тенета";
- "З вами літо продовжується".
Ксенія Мішина показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Мішиної
Ксенія Мішина показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Мішиної
Насолоджуйся Настя Каменських позбавила підписників спокою пружними сідницями
Ксенія Мішина однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми закликаємо підписатися на актрису. На її сторінці в інстаграмі очікує ще дуже і дуже багато гарячого!