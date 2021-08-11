Популярная певица 80-х похвасталась роскошным телом в купальнике: горячие фото

Гарантируем, что ты не ожидал от нас такого. Более того: мы сами здесь сидим в шоке. Но было бы откровенно несправедливо обойти вниманием роскошную певицу Сабрину Салерно. 53-летняя звезда 80-х порадовала своих подписчиков соблазнительными фото в купальнике. Наслаждайся горячими кадрами вместе с Men 24!

Сабрина Салерно вызывает неподдельный восторг. 53-летняя певица порадовала своих подписчиков горячими фото, на которых щеголяет безупречным телом в купальнике. Неудивительно, что пользователи сети буквально засыпали ее лайками, а также комментариями.

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

"Я скучаю по Лигурии, но мне тоже хорошо в Венето", – написала она под публикацией.

Серия соблазнительных фото Сабрины собрала более 40 тысяч лайков, а также безумное количество комплиментов. Традиционно лови лучшие из них:

"Мы всегда ждем тебя, наша Венера";

"Ты потрясающая женщина";

"Волшебная барышня";

"Твоя красота уникальна";

"Ты роскошная и сексуальная";

"Настоящая богиня".

Сабрина Салерно вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Гарантируем, что впереди тебя ожидает еще много соблазнительных фото певицы.

Тебе понравится Горячая Мисс Вселенная снялась в крошечном бикини: эротические фото