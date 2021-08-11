Популярна співачка 80-х похизувалася розкішним тілом у купальнику: гарячі фото

Гарантуємо, що ти не очікував від нас такого. Ба більше: ми самі тут сидимо шоковані. Але було б відверто несправедливо оминути увагою розкішну співачку Сабріну Салерно. 53-річна зірка 80-х потішила своїх підписників спокусливими фото у купальнику. Насолоджуйся гарячими кадрами разом з Men 24!

Сабріна Салерно викликає непідробний захват. 53-річна співачка потішила своїх підписників гарячими фото, на яких хизується бездоганним тілом у купальнику. Не дивно, що користувачі мережі буквально засипали її лайками, а також коментарями.

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"Я сумую за Лігурією, але мені теж добре у Венето", – написала вона під публікацією.

Серія спокусливих фото Сабріни зібрала понад 40 тисяч лайків, а також шалену кількість компліментів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ми завжди чекаємо на тебе, наша Венера";

"Ти приголомшлива жінка";

"Чарівна панянка";

"Твоя краса унікальна";

"Ти розкішна та сексуальна";

"Справжня богиня".

Сабріна Салерно викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Гарантуємо, що попереду на тебе очікує ще багато спокусливих фото співачки.

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