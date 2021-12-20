Самые распространенные ошибки при первом свидании и как их избежать

Каждый из нас понимает, что очень важно произвести хорошее впечатление на первом свидании. Но часто бывает так, что мы настолько сильно выпрыгиваем из штанов, перечеркивая наши попытки.

Как показывает практика, на первом свидании большинство из нас допускает ряд ошибок. И здесь говорится не только об опоздании или отсутствии владения этикетом. Есть ряд других недостатков, которые могут первое свидание превратить в последнее. И именно по ним мы и пройдемся.

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Распространенные ошибки при первом свидании

1. Ищешь "единую и неповторимую"

Запомни раз и навсегда, что не каждое свидание будет со счастливым концом.

В своей книге "Психология сегодня" психолог Кейтлин Кантор объясняет, что тебе не следует идти на свидание, думая, что встретишь единственную и неповторимую. Ту, с которой ты готов встретить старость. В этот момент важно решить, хочешь ли ты пойти на второе свидание, а не вырисовывать себе планы на следующие 5, 10, а то и больше лет.



Не зацикливайся на поисках единой и неповторимой / Фото Pylyp Sukhenko

Если прислушаться к ее совету, то удастся снять напряжение во время встречи, а также меньше нервничать. Более того, у тебя не будет завышенных ожиданий, которые могут стать причиной разочарований. Воспринимай свидание как обычную встречу. Будь собой и позволь девушке напротив делать то же самое.

Самое важное для вас на первом свидании – узнать больше друг друга. На этом и следует заострять свое внимание.

2. Предоставляешь слишком много информации

Казалось бы, мы противоречим себе, но не совсем. В этом плане говорится о деталях, которые нельзя рассказывать на первом свидании. К примеру, ей не стоит знать, как ты близок со своим братом, о чем он грезит. Помни, что она должна чувствовать, что твое внимание сосредоточено именно на ней.

Разговор должен быть легким и плавным. Рассказывай о своих интересах, любимых фильмах. А также избегай тем, которые могут сделать тебя слишком уязвимым. Не забывай, что вы слишком мало знакомы, чтобы целиком и полностью обнажаться перед ней.

3. Зацикливаешься на общем будущем

Следует также понимать, что идеальное первое свидание не гарантирует тебе построение отношений. Поэтому попробуй не строить воздушные замки, называть общих детей, а также выбирать породу собаки, которая будет жить с вами. Это все классно, но может не на шутку огорчить тебя, если что-нибудь пойдет не по плану.



Будь готов, что первое свидание может стать последним / Фото Matt W Newman

Часто нужно хотя бы несколько свиданий, чтобы понять, подходите ли вы друг другу. Иногда люди во время первой встречи настолько сильно пытаются понравиться, что уже на второй образ буквально начинает сыпаться. Не исключено, что барышня, которая сразу же запала тебе в душу, в следующий раз не вызовет подобных эмоций. Или ты не оправдаешь ее надежд. И это тоже нормально.

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Первое свидание – возможность лучше изучить человека, с которым ты общался накануне. Но это точно не момент, когда ты должен рисовать планы на общее будущее. Не подгоняй события, чтобы избежать разочарований и недоразумений. Если избегать ошибок, перечисленных выше, свидание пройдет легко и непринужденно. А это значит, что у тебя будут гораздо более высокие шансы, что оно – не последнее.