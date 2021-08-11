Возлюбленная итальянского футболиста взбудоражила пользователей сети пышными формами
Источник:инстаграм Сары Кроче
Знакомься, наша новая героиня – Сара Кроче. Возлюбленная итальянского футболиста Джанмарко Фиори снялась в купальнике на фоне моря, что не в шутку взбудоражило пользователей сети. Айда наслаждаться соблазнительным фото красавицы на Men 24!
Волшебная Сара Кроче не оставляет никого равнодушным. Она не только может похвастаться невероятной красотой, но и соблазнительными формами. Неудивительно, что на нее подписались почти миллион пользователей сети. И именно свою армию поклонников она регулярно радует горячими фото.
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На этот раз Сара Кроче снялась на фоне моря в купальнике. Соблазнительный кадр не на шутку взбудоражил подписчиков красавицы, о чем свидетельствует более 70 тысяч лайков, а также множество комментариев:
- "Наша русалка";
- "Боже мой, какой пляж";
- "Какая же ты красивая";
- "Крошка, которая вышла на берег";
- "Ты лучшая девочка в мире";
- "Просто топ!";
- "Чудесная Венера".
Сара Кроче снялась в крошечном бикини на фоне моря / Фото с инстаграма Кроче
Мы буквально призываем тебя подписаться на Сару Кроче. Соблазнительная красавица регулярно выкладывает горячие фото, которые однозначно лишат тебя сна!
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