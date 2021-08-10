Джада Фолча – настоящая соблазнительница. Неудивительно, что ее подписчики не могут дождаться свежий пост, в котором можно полюбоваться роскошными формами красавицы. На днях она выложила серию фото, на которых позирует в купальнике. Он выигрышно подчеркивает формы Джады, о чем свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев.

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Снялась Джада на фоне бассейна. Эффектные кадры позволяют каждому подписчику тату-мастера насладиться ее соблазнительными формами. А еще они были максимально щедрыми на комплименты. Лови лучшие из них:

"На все 100 процентов невероятная";

"Потрясающая";

"Ты очень красивая и милая";

"Волшебная королева";

"Милый ангел";

"Какой красивый и сексуальный купальник".



Соблазнительный образ Джады Фолча понравился ее подписчикам / Фото с инстаграма Фолча



Джада Фолча показала соблазнительные формы в купальнике / Фото с инстаграма Фолча

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