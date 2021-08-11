Кохана італійського футболіста розбурхала користувачів мережі пишними формами

Знайомся, наша нова героїня – Сара Кроче. Кохана італійського футболіста Джанмарко Фіорі знялася у купальнику на фоні моря, що не на жарт розбурхало користувачів мережі. Гайда насолоджуватися спокусливим фото красуні на Men 24!

Чарівна Сара Кроче не залишає нікого байдужим. Вона не лише може похизуватися неймовірною вродою, а й спокусливими формами. Не дивно, що на неї підписалися майже мільйон користувачів мережі. І саме свою армію прихильників вона регулярно тішить гарячими фото.

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Цього разу Сара Кроче знялася на фоні моря у купальнику. Спокусливий кадр не на жарт розбурхав підписників красуні, про що свідчить понад 70 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

"Наша русалонька";

"Боже мій, який пляж";

"Яка ж ти красива";

"Крихітка, котра вийшла на берег";

"Ти найкраща дівчинка у світі";

"Просто топ!";

"Чудесна Венера".



Сара Кроче знялася у крихітному бікіні на фоні моря / Фото з інстаграму Кроче

Ми буквально закликаємо тебе підписатися на Сару Кроче. Спокуслива красуня регулярно викладає гарячі фото, які однозначно позбавлять тебе сну!

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