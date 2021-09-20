Саша Чистова показала аппетитные формы в крошечном бикини

20 сентября 2021 , 04:43
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Источник:

инстаграм Саши Чистовой

На этот раз под нашим прицелом невероятная Саша Чистова. Популярная украинская блогерка выложила серию фото, сделанных во время отдыха в Намибии. На фотографиях красавица позирует в крохотном купальнике, что не на шутку взбудоражило ее подписчиков. Наслаждайся порцией соблазна от Саши Чистовой на Men 24!

Фотографии Саши Чистовой чрезвычайно сильно понравились ее подписчикам. Оно и неудивительно, ведь на кадрах можно хорошо полюбоваться горячими формами красавицы.

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"Спустя две недели появляюсь с такой серией фото. Соскучились? Пора возвращаться, я считаю", – написала она под публикацией.

За более чем сутки серия фото собрала почти 90 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Айда читать лучшие из них, а затем любоваться соблазнительными изгибами Чистовой:

  • "Она была с планеты Марс";
  • "Ничего себе возвращение";
  • "Саша, это просто кайф";
  • "Девушка, вы шикарная!";
  • "Крутая съемка";
  • "Просто с ума сойти можно";
  • "Просто невероятно красивые фото!".


Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой


Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой


Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой


Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой


Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой

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Следить за Сашей Чистовой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы призываем подписаться на красавицу, а также не жалеть лайков для нее. Гарантируем, тебе понравится то, что она публикует в сети!

Автор: Назарій Лазур