Саша Чистова показала апетитні форми у крихітному бікіні

20 вересня 2021 , 04:43
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Джерело:

інстаграм Саші Чистової

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Саша Чистова. Популярна українська блогерка виклала серію фото, зроблених під час відпочинку в Намібії. На світлинах красуня позує у крихітному купальнику, що не на жарт розбурхало її підписників. Насолоджуйся порцією спокуси від Саші Чистової на Men 24!

Світлини Саші Чистової надзвичайно сильно сподобалися її підписникам. Воно й не дивно, адже на кадрах можна добряче помилуватися гарячими формами красуні.

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"Через два тижні з'являюся з такою серією фото. Скучили? Пора повертатися, я вважаю", – написала вона під публікацією.

За понад добу серія фото зібрала майже 90 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Гайда читати найкращі з них, а потім милуватися спокусливими вигинами Чистової:

  • "Вона була з планети Марс";
  • "Нічого собі повернення";
  • "Саша, це просто кайф";
  • "Дівчино, ви шикарна!";
  • "Крута зйомка";
  • "Просто здуріти можна";
  • "Просто неймовірно красиві фото!".


Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової


Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової


Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової


Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової


Саша Чистова у крихітному бікіні знялася посеред пустелі / Фото з інстаграму Чистової

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Слідкувати за Сашою Чистовою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми закликаємо підписатися на красуню, а також не шкодувати лайків для неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона викладає в мережі!

Автор: Назарій Лазур