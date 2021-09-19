На горячем фото Люсия Яворчекова позирует в нижнем белье. Подчеркивают соблазнительный образ широкий ремень, а также кружевные чулки.

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"Чувствую себя как дов**ная королева", – написала она под постом.

Неудивительно, что поклонникам фитнес-модели безумно понравилось ее фото. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Потрясающая";

"Настоящая королева";

"Чрезвычайное фото";

"О, Господи. Вот это малышка";

"Ты сводишь меня с ума";

"Ты безупречная";

"Люблю тебя, Люси";

"Просто невозможно оторвать взгляда".



Люсия Яворчекова в нижнем белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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