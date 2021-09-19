На горячем фото Люсия Яворчекова позирует в нижнем белье. Подчеркивают соблазнительный образ широкий ремень, а также кружевные чулки.

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"Чувствую себя как дов**ная королева", – написала она под постом.

Неудивительно, что поклонникам фитнес-модели безумно понравилось ее фото. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Потрясающая";
  • "Настоящая королева";
  • "Чрезвычайное фото";
  • "О, Господи. Вот это малышка";
  • "Ты сводишь меня с ума";
  • "Ты безупречная";
  • "Люблю тебя, Люси";
  • "Просто невозможно оторвать взгляда".

Люсия Яворчекова снялась в нижнем белье
Люсия Яворчекова в нижнем белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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Люсия Яворчекова вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на фитнес-модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!