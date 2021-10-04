Как сделать отношения крепкими и счастливыми: 4 секреты для каждой пары

Конечно же, хотелось бы, чтобы отношения продолжались как можно дольше. Особенно, если тебе удалось найти ту единственную, с которой хотелось бы встретить старость. Но что нужно сделать, чтобы ваша пара просуществовала как можно дольше? К счастью, у нас есть на это ответ.

Доктор Гэри Левандовски, автор книги "Сильнее, чем вы думаете: 10 слепых пятен, которые подрывают ваши отношения... и как увидеть их в прошлом", поделился несколькими секретами. По его мнению, они помогут тебе не испортить даже самые идеальные отношения. Поэтому возьми на вооружение эти советы. Они точно не будут лишними.

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1. Жертвуй, но не всем

Мы часто слышим о важности жертвы в отношениях. Нам говорят, что нужно поставить потребности партнера выше собственных, чтобы все работало. И хотя в этой идее есть доля правды, важно помнить: слишком большие жертвы могут разрушить отношения.

Когда жертва односторонняя (один партнер всегда идет на компромисс, а другой – нет) или...

(один партнер всегда идет на компромисс, а другой – нет) или... когда принесенные жертвы слишком большие (до такой степени, что ты отказываешься от вещей, которые очень важны для тебя или презираешь собственными потребностями).

Такие жертвы могут негативно повлиять на ваши отношения. И об этом нужно помнить. Поэтому лучшее, что работает во всех без исключения парах, – взаимная отдача. И никак иначе.



У здоровых и крепких отношениях должна быть взаимная отдача / Фото Unsplash

2. Не пытайся исправить ее

Нам часто кажется, мы лучше знаем, что нужно нашим партнерам. Мол, нужно лишь внести несколько корректив в их жизни, и они сразу же станут успешными и еще счастливее. Вот почему люди часто говорят своим партнерам что-то вроде: "Если ты меня любишь, то ты изменишься". Да, в этом прекрасном тоне с ноткой шантажа.

Помни, что попытка заставить кого-то измениться часто дает эффект, противоположный ожидаемому. Кроме того, люди часто используют тактику для смены партнера, которая не является эффективной. Например, определенные наказания или ограничения.

3. Не теряй себя в отношениях

Идея "двое становятся одним целым" звучит очень романтично. Но на самом деле это не так уж и круто. Да, близость с партнером – хорошая вещь, но хорошего может быть слишком много. Важно не потерять свою индивидуальность, иметь время и пространство для себя, заниматься хобби, которые нравятся только тебе, иметь своих друзей. Если коротко, то у тебя должна быть определенная автономия. Иначе отношения будут обречены на рутину.



У тебя должна быть возможность уделять достаточно времени себе / Фото Unsplash

Потеря себя в отношениях на самом деле является распространенной причиной того, что многие люди в абсолютно счастливых отношениях изменяют. Это не потому, что сами отношения плохие, а, скорее, это стремление к самопознанию.

4. Не избегай любых конфликтов

Интересно: некоторыеЭто намек на то, что хотя бы иногда вам нужно проводить время отдельно.

Многие считают, что чем меньше ссорятся партнеры, тем лучше. Однако небольшие споры на самом деле могут положительно повлиять на ваши отношения. Люди, которые считают, что конфликт – всегда плохой знак, на самом деле менее счастливы в своих отношениях. По меньшей мере потому, что, избегая этого конфликта, они никогда не могут справиться со своими проблемами. Поэтому они начинают накапливаться, напоминая снежный ком, который растет с каждым неприятным опытом.



Лучше иногда ссориться, чем накапливать постоянно обиду / Фото Unsplash

Лучше устранять мелочи тогда, когда они начинают появляться в вашей жизни. Поверь, незначительные разногласия не наделают бед. А вот постоянное замалчивание проблемы может буквально переполнить чашу терпения.

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Эти, казалось бы, элементарные секреты положительно повлияют на ваши отношения. Не жертвуй всем, не пытайся исправить ее, не пытайся проводить с ней 24/7, а также не избегай конфликтов. И будет вам обоим счастья!