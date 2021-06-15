Таинственный Пентагон: почему США поставили минобороны именно там и именно так

Есть ли на Земле более загадочное здание, чем Пентагон? Пожалуй, есть – ведь каждый человек на свой лад разгадывает и понимает загадки.

Однако загадки Пентагона смело можно назвать полными наибольшего количества интриг. О нескольких из них расскажем сегодня на Men 24.

Стоит знать Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Загадки Пентагона

Все в одном

К 1940 году в Соединенных Штатах Америки различные военные ведомства удобно располагались в разных городах и зданиях страны от Тихого океана до Атлантического.

И вдруг – и это даже несмотря на то, что шла Вторая мировая война – власть решает... Все министерство обороны США посадить в одном здании. 26 тысяч человек (потом их стало еще больше).

Да, мировая война бушевала в то время преимущественно в Европе, но США могли присоединиться к боевым действиям в любой момент. А здесь – такое.

Согласись, странно – вот прилетит одна большая бомба, и все, нету министерства. Армия всей страны будет полностью обезглавлена. Даже в Coca-Cola люди, которые знают рецепт напитка, никогда не летают в одном самолете...



Всех руководителей армии собрали в одном месте – в Пентагоне / Фото AP

Курица или яйцо

Несмотря на все президент (на тот момент – Франклин Делано Рузвельт) согласился. А архитекторы почти мгновенно нашли территорию для постройки оборонной цитадели – в Арлингтоне, пригороде Вашингтона.

Там был очень хороший участок земли, очерченный со всех сторон пятью дорогами под углом примерно 108 градусов. Дороги сходились в почти равносторонний пятиугольник – который древние греки называли "пентагон".

Никто не знает, что было сначала – курица или яйцо. Никто не знает, то ли сначала место под проект подбирали, то ли делали проект уже на найденное место.

Так или иначе, а строительство не остановили ни болотистая местность, ни расположенное рядом знаменитое Арлингтонское кладбище, где хоронили погибших американских солдат.



Кладбище с военными не остановило строительство Пентагона / Фото wikia.org

Простое объяснение

Как можно объяснить решение Рузвельта согласиться на такой странный проект? Дело в том, что в 1940 году проходили президентские выборы. И Франклин выставил свою кандидатуру... В третий раз.

В то время это не было запрещено законом (соответствующую поправку к конституции приняли только в 1952 году), но шло в разрез с традициями.

Рузвельт очень хотел победить. А поскольку тогдашнее американское общество настроенным было крайне против войны, то и кандидат от демократов обещал, что в случае его победы США ко Второй мировой войне не присоединятся.

Возможно, для этого и приказал посадить минобороны в одно здание: мол, смотрите, на нас никто не нападет, мы ничего не боимся, а сами, конечно, никого атаковать не собираемся и подавно.



Рузвельт хотел стать президентом в третий раз - может, потому и появился Пентагон / Фото wikidata

И щепотка конспирологии

Господин Платон, знаменитый греческий философ, самой совершенной геометрической фигурой называл додекаэдр – 12-гранник, составленный из 12 пентагонов. Платон утверждал, что именно его "Бог использовал для планирования Вселенной".

Неудивительно, что среди конспирологов возникла гипотеза: Пентагон – это только видимая часть сооружения. А там, под землей, есть еще много этажей, и вообще минобороны США складывается как раз в... Ну, да – платоновский додекаэдр.

Кстати, пентагон с вложенной в него пентаграммой – это символ знаменитого пифагорейского мистического союза, основанного, как видно из названия, Пифагором.

Пифагорейцы считали, что их эмблема не только символизирует гармонию мироздания, но и способна формировать гармонию в пространстве вокруг себя. Границы ее влияния? Что же – едва ли не весь мир.

А это интересно Художница показала, как бы выглядели исторические фигуры в 2021 году: впечатляющие иллюстрации