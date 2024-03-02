Начинаем свое сексуальное путешествие: 6 лучших позиций для начинающих

Заниматься сексом впервые страшно – это нельзя отрицать. Где мы это сделаем – у нее или у меня? Какой размер презерватива купить? Бриться или не бриться?

Затем появляются опасения относительно собственно механики секса: а именно, какую позицию попробовать? Нет никаких причин для акробатики во время первого сексуального контакта. Вы спокойно можете отложить позицию 69 стоя на другой раз. Начинающие, вероятно, хотят придерживаться позиций, которые легко выполнять. Чтобы ты мог сосредоточиться на том, что имеет наибольшее значение: общении с партнером о том, что вам приятно. И мы такими позициями поделимся.

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Лучшие позы в сексе для начинающих

"Легко" не значит скучно. Существует множество простых секс-позиций, которые удовлетворят и тебя, и твою партнершу как во время первого раза, так и в дальнейшем. Здесь эксперты по сексу и отношениям делятся своими 6 любимыми позициями для начинающих.

Миссионерская позиция

Эта позиция может показаться скучной, но это одна из самых простых позиций для новичков: вы оба более-менее лежите на спине.

Миссионерская позиция – лучший вариант для тех, кто только начинает заниматься проникающим сексом,

– говорит психотерапевт по сексу и отношениям Джиджи Энгл.



Секс в миссионерской позиции / Иллюстрация Men's Health

Пребывание лицом к лицу позволяет легко общаться, что имеет решающее значение для того, чтобы обе стороны получали удовольствие. А еще это интимно!

Позиция "Ложки"

Секс-терапевт Ян Кернер говорит, что еще одна удобная позиция, которую стоит попробовать во время первого раза. Поскольку вы оба лежите на боку, никому не нужно беспокоиться о том, чтобы удерживать себя или балансировать. Так что вы можете просто сосредоточиться на удовольствии.



Секс в позиции "Ложки" / Иллюстрация Men's Health

Эта позиция также невероятно интимная, поскольку позволяет тебе держать партнершу, говорит Энгл. Кроме того, есть легкий доступ для внешней стимуляции.

Как это делается: оба партнера лежат на боку, лицом в одном направлении. Партнер, который вводит, проникает в партнершу, которая принимает, сзади.

Поза "Лотоса"

Если для тебя, как для новичка, важна романтика и близость, то поза "Лотоса" – идеальна. В ней ты сближаешься с партнершей, позволяя целоваться, целовать друг друга в шею или смотреть друг другу в глаза. Это также легко для тела, поскольку вы оба сидите.



Секс в позиции "Лотоса" / Иллюстрация Men's Health

Как это делается: партнер, вводящий, садится со скрещенными ногами. Партнерша, принимающая, опускается на колени партнера и начинает проникновение. После того, как вы оба почувствуете себя комфортно, партнерша, принимающая, может обхватить ногами партнера, проникающего, сзади. Эта позиция предполагает не столько толчки, сколько раскачивание и втирание друг в друга.

Позиция "Ложки лицом к лицу"

Представь себе, что это похоже на позицию "Ложки", но вы лежите лицом друг к другу. Это "замечательная позиция для зрительного контакта и (она – Men 24) легкая для тела, поэтому способствует длительному и комфортному сексу", – говорит Кернер.



Секс в позиции "Ложки лицом к лицу" / Иллюстрация Men's Health

Как это делается: оба партнера лежат на боку, лицом друг к другу. Партнер, который принимает, может поднять ногу над партнером, который вводит, чтобы начать проникновение.

Поза "Пастушки"

Если партнерша, принимающая, боится углубиться слишком глубоко и слишком быстро, позиция "Пастушки" дает человеку сверху "наибольший контроль над своим удовольствием", – говорит Кернер. Она также обеспечивает превосходный доступ для стимуляции клитора.



Секс в позиции "Пастушки" / Иллюстрация Men's Health

Как это делается: партнер, который проникает, лежит на спине. Партнерша, принимающая, располагается на нем, вводя его, когда она садится на него. Колени и голени партнера прижаты к кровати.

Позиция с ногами на плечах

Миссионерская позиция – это замечательно, но есть способы разнообразить ее так же легко, как и саму начальную позицию. Позиция через плечо помогает обеспечить чуть большую визуальную стимуляцию, но при этом обеспечивает тот же уровень доступа.



Секс в позиции с ногами на плечах / Иллюстрация Men's Health

Как это делается: партнерша, принимающая, ложится на спину и кладет одну ногу (или две) на плечо (плечи) партнера, который вводит. Как только ноги принимающего партнера становятся на место, проникающий партнер, может войти, и начать покачивание.

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Эти секс-позиции могут использовать и не новички. Если их еще не было в вашем секс-перечне – пора их вводить.

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