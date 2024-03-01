Однако иногда легко поверить, что ты такой один – в основном потому, что мужчинам трудно говорить о сексе, которого у них нет. Поэтому GQ попросил экспертов поделиться своими советами, как разобраться в ситуации.

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Сколько секса надо иметь в отношениях

Не существует универсальных правил относительно того, сколько секса должно быть в паре. Иногда есть много, особенно в начале отношений, потом меньше, больше, снова меньше и так далее. То есть если месяц был спокойным, это не причина для беспокойства. Однако действительно в отношениях всегда лучше иметь хотя бы немного секса.

Почему в отношениях исчезает секс

Логическая отправная точка – определить, почему пара не занимается сексом. Самая распространенная причина – это просто жизнь: обязанности, дети, быт, работа. Пара может любить друг друга и даже сохранять нежность, но они все же отодвинут свои физические отношения на задний план.

Также часто проблема возникает из самих отношений, и, как правило, из какого-то конфликта в них. Это может быть измена, накопление мелких раздражений и тому подобное. То, как пара справляется с конфликтами, может иметь большое влияние на сексуальное влечение.

Любой неразрешенный конфликт может повлиять на самочувствие, человек может потерять сон, стать взволнованным, депрессивным и вялым из-за того, что чувствует себя перегруженным.

конфликт может повлиять на самочувствие, человек может потерять сон, стать взволнованным, депрессивным и вялым из-за того, что чувствует себя перегруженным. При этом пары часто применяют один из двух подходов к конфликту: "соревновательный", с изнурительными аргументами, которые приводят к переходу на личности, или "отстраненный", когда пара избегает проблемы или друг друга вообще.

с изнурительными аргументами, которые приводят к переходу на личности, или когда пара избегает проблемы или друг друга вообще. В обеих ситуациях конфликт пары не устраняется, потому что на самом деле и не рассматривается. А это неизбежно повлияет на либидо людей, когда они теряют желание быть физически близкими и часто воспринимают это как еще один признак "неудачных отношений".

Лучшим и самым первым советом является откровенный разговор / Фото master1305@freepik

Как говорить в паре об отсутствии секса

Как всегда, лучшее, что можно сделать – это поговорить: о конфликте, об отсутствии секса и любых других факторах, которые могут быть причиной этого. Только следует помнить, что разговор – это умение слушать, а не просто говорить.

Вместо того, чтобы критиковать и унижать человека или его взгляды, слушай, не перебивая, и задавай вопросы. Только полное выслушивание друг друга может привести к немедленному решению проблемы. Недоразумения и предположения, как правило, распадаются, когда вы лучше понимаете суждения другого человека и то, почему он сказал или поступил так, а не иначе.

не перебивая, и задавай вопросы. Только полное выслушивание друг друга может привести к немедленному решению проблемы. Недоразумения и предположения, как правило, когда вы лучше понимаете суждения другого человека и то, почему он сказал или поступил так, а не иначе. Также стоит больше говорить о сексе: люди же говорят о сексе в начале отношений – что им нравится, что не нравится, но потом почему-то забывают эту тему на десятки лет. При этом тела людей меняются, и то, что им нужно в эмоциональном, психологическом и физическом плане, со временем меняется.

люди же говорят о сексе в начале отношений – что им нравится, что не нравится, но потом почему-то забывают эту тему на десятки лет. При этом тела людей меняются, и то, что им нужно в эмоциональном, психологическом и физическом плане, со временем меняется. Да, может быть нелегко начать разговор, если вы давно не занимались сексом. Вот совет экспертов, какую можно выбрать фразу: "Я заметил, что мы давно не занимались любовью, и хочу узнать, что ты чувствуешь по этому поводу?" Далее можно попробовать чаще поднимать тему секса: говорить о горячих сценах, которые видели в кино, о том, что читали, о том, что нравится во время мастурбации, о том, чего хотели бы иметь больше в спальне.

"Я заметил, что мы давно не занимались любовью, и хочу узнать, что ты чувствуешь по этому поводу?" Далее можно попробовать чаще поднимать тему секса: говорить о горячих сценах, которые видели в кино, о том, что читали, о том, что нравится во время мастурбации, о том, чего хотели бы иметь больше в спальне. И даже если возвращение секса не сопровождается фейерверками и оргазмами, нельзя сдаваться . Секс-игрушки, порно, нижнее белье или секстинг – это хорошо, но также это может быть просто новая поза, место, время суток или даже лишь немного больше языка. Наслаждайтесь моментом, показывайте удовольствие – шумите и разговаривайте.

. Секс-игрушки, порно, нижнее белье или секстинг – это хорошо, но также это может быть просто новая поза, место, время суток или даже лишь немного больше языка. Наслаждайтесь моментом, показывайте удовольствие – шумите и разговаривайте. Не бойтесь секса для поддержания отношений или секса по расписанию. Ни то, ни другое не звучит сексуально, но они имеют огромную ценность. Секс не обязательно должен быть спонтанный и пикантный, гораздо реалистичнее иметь план, когда именно вы будете заниматься сексом. Он может быть спонтанным, но в пределах запланированного вами времени. Это не позволит другим вещам мешать и даст вам момент, которого вы будете с нетерпением ждать.

отношений или секса по расписанию. Ни то, ни другое не звучит сексуально, но они имеют огромную ценность. Секс не обязательно должен быть спонтанный и пикантный, гораздо реалистичнее иметь план, когда именно вы будете заниматься сексом. Он может быть спонтанным, но в пределах запланированного вами времени. Это не позволит другим вещам мешать и даст вам момент, которого вы будете с нетерпением ждать. Так же можно проявлять эротику за пределами спальни. Проявлять близость другими способами, через физический контакт, через свидания, приготовление ужина и тому подобное.

Самое же важное, чтобы пары продолжали вести постоянные разговоры, которые действительно оценивают их эмоции относительно того, где они находятся в сексуальной жизни. Если оба согласны с тем, чего они хотят, они могут снова разжечь эту искру и сделать секс веселее.