Починаймо свою сексуальну подорож: 6 найкращих позицій для початківців

Займатися сексом уперше страшно – це не можна заперечувати. Де ми це зробимо – у неї чи у мене? Який розмір презерватива купити? Голитися чи не голитися?

Потім з'являються побоювання щодо власне механіки сексу: а саме, яку позицію спробувати? Немає жодних причин для акробатики під час першого сексуального контакту. Ви спокійно можете відкласти позицію стоячи 69 на інший раз. Початківці, ймовірно, хочуть дотримуватися позицій, які легко виконувати. Щоб ти міг зосередитися на тому, що має найбільше значення: спілкуванні з партнером про те, що вам приємно. І ми такими позиціями поділимося.

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Найкращі пози в сексі для початківців

"Легко" не означає нудно. Існує безліч простих секс-позицій, які задовольнять і тебе, і твою партнерку як під час першого разу, так і надалі. Тут експерти з сексу та стосунків діляться своїми 6 улюбленими позиціями для початківців.

Місіонерська позиція

Ця позиція може здатися нудною, але це одна з найпростіших позицій для новачків: ви обоє більш-менш лежите на спині.

Місіонерська позиція – найкращий варіант для тих, хто тільки починає займатися проникаючим сексом,

– каже психотерапевт з сексу і стосунків Джіджі Енгл.



Секс у місіонерській позиції / Ілюстрація Men's Health

Перебування віч-на-віч дозволяє легко спілкуватися, що має вирішальне значення для того, щоб обидві сторони отримували задоволення. А ще це інтимно!

Позиція "Ложки"

Секс-терапевт Ян Кернер каже, що ще одна зручна позиція, яку варто спробувати під час першого разу. Оскільки ви обидва лежите на боці, нікому не потрібно турбуватися про те, щоб утримувати себе або балансувати. Тож ви можете просто зосередитися на задоволенні.



Секс у позиції "Ложки" / Ілюстрація Men's Health

Ця позиція також неймовірно інтимна, оскільки дозволяє тобі тримати партнерку, каже Енгл. Крім того, є легкий доступ для зовнішньої стимуляції.

Як це робиться: обидва партнери лежать на боці, обличчям в одному напрямку. Партнер, який вводить, проникає в партнерку, яка приймає, ззаду.

Поза "Лотоса"

Якщо для тебе, як для новачка, важлива романтика і близькість, то поза "Лотоса" – ідеальна. У ній ти зближуєшся з партнеркою, дозволяючи цілуватися, цілувати один одного в шию або дивитися один одному в очі. Це також легко для тіла, оскільки ви обидва сидите.



Секс у позиції "Лотоса" / Ілюстрація Men's Health

Як це робиться: партнер, що вводить, сідає зі схрещеними ногами. Партнерка, що приймає, опускається на коліна партнера і починає проникнення. Після того, як ви обоє відчуєте себе комфортно, партнерка, що приймає, може обхопити ногами партнера, що проникає, ззаду. Ця позиція передбачає не стільки поштовхи, скільки розгойдування і втирання один в одного.

Позиція "Ложки обличчям до обличчя"

Уяви собі, що це схоже на позицію "Ложки", але ви лежите обличчям один до одного. Це "чудова позиція для зорового контакту і (вона – Men 24) легка для тіла, тому сприяє тривалому і комфортному сексу", – каже Кернер.



Секс у позиції "Ложки обличчям до обличчя" / Ілюстрація Men's Health

Як це робиться: обидва партнери лежать на боці, обличчям один до одного. Партнер, який приймає, може підняти ногу над партнером, який вводить, щоб почати проникнення.

Поза "Пастушки"

Якщо партнерка, яка приймає, боїться заглибитися занадто глибоко і занадто швидко, позиція "Пастушки" дає людині зверху "найбільший контроль над своїм задоволенням", – каже Кернер. Вона також забезпечує чудовий доступ для стимуляції клітора.



Секс у позиції "Пастушки" / Ілюстрація Men's Health

Як це робиться: партнер, який проникає, лежить на спині. Партнерка, що приймає, розташовується на ньому, вводячи його, коли вона сідає на нього. Коліна і гомілки партнера притиснуті до ліжка.

Позиція з ногами на плечах

Місіонерська позиція – це чудово, але є способи урізноманітнити її так само легко, як і саму початкову позицію. Позиція через плече допомагає забезпечити трохи більшу візуальну стимуляцію, але при цьому забезпечує той самий рівень доступу.



Секс у позиції з ногами на плечах / Ілюстрація Men's Health

Як це робиться: партнерка, яка приймає, лягає на спину і кладе одну ногу (або дві) на плече (плечі) партнера, який вводить. Щойно ноги приймаючого партнера стають на місце, партнер, що проникає, може увійти і почати погойдування.

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Ці секс-позиції можуть використовувати і не новачки. Якщо їх ще не було у вашому секс-переліку – пора їх вводити.

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