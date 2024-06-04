Как заниматься сексом на работе: эксперты создали пособие

Согласно опросу, проведенному в США журналом Business Insider, более половины людей, работающих в офисе, занимались сексом с другими работниками в тот или иной момент своей трудовой жизни. Из них 48% делали это на территории компании.

Действительно, люди проводят много времени на рабочих местах. Поэтому неизбежно, что сексуальное влечение рано или поздно делает свое дело. Да, это немного рискованно, но можно попробовать воспринять эту идею – с юмором.

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Именно с ним написали свою книгу "Как заниматься сексом на работе" Матс и Энцо (по понятным причинам, это не настоящие имена). Эта книга – первое практическое пособие о сексе на работе (посвященное, к слову, Биллу Клинтону).

6 фундаментальных правил секса на работе

Подготовь почву. Нейтрализуй все возможные опасности разоблачения. Например, надо найти все камеры наблюдения, выяснить, во сколько приходит курьер, во сколько обычно заходит коллега, чтобы спросить, не хочешь ли ты кофе, и далее в том же направлении.

Нейтрализуй все возможные опасности разоблачения. Например, надо найти все камеры наблюдения, выяснить, во сколько приходит курьер, во сколько обычно заходит коллега, чтобы спросить, не хочешь ли ты кофе, и далее в том же направлении. Носи соответствующую одежду. Которая легко снимается и одевается. Если необходимо, можно вложить немного денег в новую одежду или отремонтировать имеющуюся, заменив пуговицы на липучки, а неудобные молнии на другие, которые работают плавно.

Если планируешь секс на работе, прислушайся к специалистам в этом деле / Фото Racool_studio@freepik