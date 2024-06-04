Як займатися сексом на роботі: експерти створили посібник
Джерело:Men's Health
Згідно з опитуванням, проведеним у США журналом Business Insider, більш ніж половина людей, які працюють в офісі, займалися сексом з іншими працівниками в той чи інший момент свого трудового життя. З них 48% робили це на території компанії.
Справді, люди проводять багато часу на робочих місцях. Тож неминуче, що сексуальний потяг рано чи пізно робить свою справу. Так, це трохи ризиковано, але можна спробувати сприйняти цю ідею – з гумором.
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Саме з ним написали свою книгу "Як займатися сексом на роботі" Матс та Енцо (зі зрозумілих причин, це не справжні імена). Ця книга – перший практичний посібник про секс на роботі (присвячений, до слова, Біллу Клінтону).
6 фундаментальних правил сексу на роботі
- Підготуй ґрунт. Нейтралізуй усі можливі небезпеки викриття. Наприклад, треба знайти всі камери спостереження, з'ясувати, о котрій годині приходить кур'єр, о котрій зазвичай заходить колега, щоб запитати, чи не хочеш ти кави, і далі в тому ж напрямку.
- Носи відповідний одяг. Який легко знімається та одягається. Якщо необхідно, можна вкласти трохи грошей у новий одяг або відремонтувати наявний, замінивши ґудзики на липучки, а незручні блискавки на інші, які працюють плавно.
- Практикуй прості сексуальні пози. Не будь занадто креативним чи ризикованим у виборі пози, таке краще практикуй за межами офісу.
- Правильно одягайся. Відточуй свою техніку одягання та роздягання, щоб не припускатися помилок, які видадуть тебе у момент істини.
- Залишай все, як було. Після дійства витрать кілька хвилин на те, щоб перевірити, чи немає помітних слідів – рідини на столах або на тілі чи одязі.
- Визнай, коли тебе спіймали. Визнай із гідністю. І не намагайся вигадати жалюгідне виправдання. Є велика ймовірність, що, навіть якщо тобі буде соромно і ти матимеш сувору догану і роки жартів, ти все ж збережеш роботу без особливих проблем.